Millioner til bedre busdrift

Ballerup Kommune har modtaget mere end to millioner koner til at gøre det endnu mere attraktivt og let at køre med bus på strækningen mellem Malmparken Station og erhvervsområdet Lautrupgård. En strækning, der hver dag bliver brugt af 1340 passagerer, der skal på arbejde, studere eller på anden måde bruge transporteres.

Helt præcist modtager Ballerup 2.125.000 kroner i støtte fra en Movia-pulje, der skal gøre det attraktivt at køre med bus i kommunerne. Pengene kommer fra en pulje, som Movia etablerede i 2016 og hvor pengene skal undestøtte og forbedre busdriften på Sjælland og øerne. Der var førte ansøgningsrunde den 1. december og i alt fire kommuner, deriblandt Ballerup, fik midler fra puljen på i alt 2,9 millioner kroner. Dermed er langt det største beløb givet til Ballerup.

Hurtigere transport

Projektet skal styrke bussernes fremkommelighed på den udvalgte strækning og indebærer blandt andet, at busserne prioriteres i signalsystemet og at der oprettes særskilte busbaner.

Det betyder konkret, at busserne kommer lettere igennem trængslen på Malmparken og det vil reducere rejsetiden på tre regionale buslinjer med flere minutter. Derudover vil stoppestederne blive samlet et sted, så passagerer får bedre mulighed for at orientere sig ved stationen. Alle disse tiltag forventes at øge antallet af passagerer med fem procent.

Udover Ballerup Kommune fik også Helsingør Kommune, Solrød og Sorø kommuner tilskud fra puljen.

Næste ansøgningsfrist er 1. december 2017.