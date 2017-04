Svar om Vestforbrænding

Som bestyrelsesformand for Vestforbrænding kan jeg oplyse, at omtalte rejse fandt sted i 2013, og Jesper Würtzen indtrådte i Vestforbrændings bestyrelse pr. 1. januar 2014. Borgmester Jesper Würtzen har således ikke haft kendskab til rejsen til London, eller hvordan afholdelsen af udgifter har fundet sted.

Det kan i øvrigt nævnes, at der ved årsskiftet 2015/2016 er blevet udarbejdet og implementeret nye retningslinjer for udgifter til rejser og repræsentation, der blandt andet sikrer fuld dokumentation for formålet og begrundelse for afholdte udgifter. Vi har endvidere bedt vores eksterne revision om at fokusere på disse dokumentationskrav i forbindelse med årsregnskabet 2015 og efterfølgende år, hvilket ikke har givet anledning til anmærkninger.