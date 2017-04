Hykleriet fra DF

Faktum er nu, at denne opgave ligger i kommunerne, hvorfor vi er forpligtede til at hjælpe vores nye Ballerup borgere.

Hun refererer til ”egne borgere”, som har det svært. Jeg vil anerkende, at vi har en del borgere, som har det svært og som vi også hjælper i henhold til gældende lovgivning. Men jeg savner en rød tråd fra de beslutninger Lone træffer politisk i kommunalbestyrelsen til de populistiske boblerier hun ytrer i medierne. Jævnligt henviser hun til at vi skal have ressourcestærke borgere til byen og satse på private boliger frem for eksempelvis almene boliger, som netop tilgodeser den borgergruppe, som har den laveste indkomst.

Dette er dybt hyklerisk men også en kendsgerning desværre.

Lone henviser at disse nye borgere konstant søger efter bedre levestandarder som argument og det får mig til at blive nysgerrig på, om hun egentlig følger med i den virkelig, der udspiller sig i de lande, hvor flygtninge flygter fra. Jeg vil anbefale Lone til at blive lidt klogere på fakta fremfor populisme. Det seneste eksempel på årsag til flugt er det giftgasangreb, der fandt sted i Syrien for nyligt, hvor børn faldt om og døde på grund af iltmangel og vejrtrækningsproblemer.

I Lones øjne er disse mennesker ”bekvemmelighedsflygtninge”, der søger bedre levestandarder – føj for det uanstændige livssyn!