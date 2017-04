Mere om affaldsmøder

Vi to talte jo sammen på mødet, jeg har hørt din utilfredshed og du har fået forklaringen på hvorfor vi lavede mødet på den måde og hvorfor der ikke blev stillet mange spørgsmål i plenum.

Jeg forklarer naturligvis gerne igen her i avisen, så svaret tilgår rigtig mange.

Hensigten med at vi lavede et oplæg og derefter var 7-8 mennesker som stod rundt i hallen for at svare på spørgsmål var jo netop at alle kunne få svar på præcis deres vigtige spørgsmål.

Vi forlod jo ikke Tapeten før alle borgere havde fået deres svar.

Skulle vi have kørt mødet som du ønsker det, så havde mødet taget meget længere tid og vi havde helt sikkert ikke nået alle spørgere.

At du mener, at vi havde til hensigt at pacificere borgerne for at gøre sorteringen til en befalet succes må stå helt for din egen regning og at du nærer så stor mistro til forvaltning og politikere er da dybt beklageligt. Vi arbejder ihærdigt på præcis det modsatte, nemlig at være en åben og imødekommende kommune.

Du skal ikke rengøre dit affald.

Affaldsbeholdere inde skal du selv finansiere, bortset fra bio- og farligt affald.

Hvor du placerer dine rengørings-remedier inde i dit hus bestemmer du selv og det gælder naturligvis også udendørs beholderne.

Jeg håber at du har fundet ud af at bruge beholderne lidt før tid, da din sæk ikke dukkede op ved sidste tømning og jeg håber at du trods alt bliver glad for at sortere dit affald og på den måde hjælpe miljøet.