Vind filmen ’En mand der hedder Ove’

Ove er 59 år. Folk kalder ham ’bitter’ og ’en nabos værste mareridt’. Men Ove er for helvede ikke bitter, bare fordi han ikke smiler fra morgen til aften! Der er heller ikke meget at grine af, når Ove hver morgen står tidligt op og går en inspektionsrunde i kvarteret. Flytter cykler, rusker i låste døre og kvalitetstjekker naboernes affaldssortering i skralderummet.

Men under huden på den rigide regelrytter findes en historie og en sorg. Og den dag, hvor den højgravide og temperamentsfulde Parvaneh og hendes familie flytter ind i rækkehuset overfor, og parallelparkerer baglæns lige ind i Oves postkasse, bliver begyndelsen på en morsom og rørende historie om værdien af kvalitetsværktøj, uventet venskab, kærlighed, herreløse katte og kunsten at bakke med en anhænger. Filmen er baseret på Fredrik Backmans bestseller af samme navn.

For at vidne et eksemplar af filmen skal du svare rigtigt på spørgsmålet:

Hvem spiller hovedrollen i filmen:

A: Mikael Persbrandt

B: Rolf Lassgård

C: Nikolaj Lie Kaas

Send svaret senest mandag den 17. april klokken 9 til vind@ballerupbladet.dk. Vinderne får direkte besked og skal efterfølgende selv afhente filmen på redaktionen i Ballerup.