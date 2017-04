Mesterlig højtlæsning på Tapeten

En ny læsetradition er ved at udvikle sig i Ballerup. For andet år i træk var de pædagogiske læringscentre, Ballerup Bibliotekerne og rådhuset i onsdags vært for finalen på årets Ballerup-mesterskaber i Højtlæsning.

Højtideligheden foregik i Tapeten, hvor 250 sjetteklasses elever for en stund havde pakket mobiltelefonen væk, mens de hørte deres kammerater læse op af kendte og mindre kendte børne- og ungdomslitteratur.

En af deltagerne blandt dagens oplæsere er 13-årige Zoe Dicker, der har følgende kommentar til højtlæsnings-konkurrencen.

»Jeg synes, det er en god ide, og så er det sjovt. Jeg tror, der er mange, der godt kan lide, det er en konkurrence. Jeg kan godt selv lide at læse, hvis bogen fanger mig, og jeg er også blevet bedre til at læse højt, fordi vi har trænet det i skolen. Jeg kan bedre betone ordene og husker at stoppe ved punktum. Og så er jeg begyndt at læse højt for min lillesøster på seks,« fortæller finalisten, der selv læste op af ’Havets tårer’ af Camilla Wandahl.

I alt 17 børn er med i finalefeltet. Hver deltager får to x to minutter til at læse to tekster op i. Én de har forberedt hjemmefra og én de skal ekstemporere med hjælp fra klassekammeraterne.

Konkurrencer i læseteknik

Siden vinterferien har næsten alle 6. klasser i Ballerup Kommune læst op til konkurrencen i Tapeten. Der er blevet læst højt i klasserne, i makkerpar og holdt konkurrencer om, hvem der kan læse op med størst indlevelse, pausering og intonation.

Alt sammen for at styrke elevernes læselyst og læsekompetencer.

»Vi vil gerne gøre det sejt at være god til at læse. Skabe fokus på læsning, og minde forældrene om, det er vigtigt, at være god til at læse. Derfor har vi opfundet dette koncept, der skal være med til at kvalificere læsningen, så børnene også bliver bedre til at læse i dybden,« forklarer Stina Grøndahl Jakobsen, der er konsulent i sprog og læsning i Ballerup Kommune.

Hun bliver bakket op af børnebibliotekar Hanne Sass Jensen, fra Ballerup Bibliotekerne:

»Det er et godt tidspunkt at fastholde eleverne som læsere. For omkring sjette klassetrin falder en del fra.

Dertil kommer, at man ikke kan lave en flot og flydende oplæsning, hvis ikke man forstår, hvad man læser.«

Og fra kommunens konsulent for de pædagogiske læringscentraler, bedre kendt som skolebibliotekerne, Helle Friis Mikkelsen lyder det:

»Og så sætter BM i Højtlæsning også fokus på børnelitteratur generelt men også på genrekendskab.«

Helle Friis Mikkelsen har fingeren på pulsen i forhold til, hvad der sker ude på skolerne, og her har man taget godt imod konkurrencen, fortæller hun. Den passer fint ind i læseplanerne for sjetteklasserne og kan fungere som et ekstra krydderi, lærerne kan drysse hen over dansktimerne og arbejdet med at gøre eleverne til gode læsere.

Højtlæsning trækker

Eleverne synes også at tage konkurrencen alvorligt denne onsdag formiddag i Tapeten. Mens eleverne er på scenen for at læse op, er salen musestille. Mobiltelefonerne er lagt væk og nogle sidder og tegner eller piller lidt ved bolsjer, juicebrikker, der ligger i de goodie-bags, som eleverne har fået, sponseret af lokale forretninger samt bogforlagene Aliena og Gyldendal.

Anas Aoulad fra Måløvhøj Skole læser og synger sig gennem en passage i den fantastiske fortælling ’Coraline’og høster et bifald fra sine jævnaldrende, hvorefter de får et uddrag af ’Skønheden og Udyret’ læst op af Sarah Fuglsang Fog fra Skovvejens Skole, Øst.

Det er dog hverken Anas eller Sarah, der kan drage hjem med prisen som årets mester-højtlæser, en vandrepokal og et gavekort til en biograftur for hele klassen.

X-Factor i læsning

Efter frokostpausen har juryen, bestående af sidste års Ballerup-mester, Karoline Mandal Rem og tre voksne medlemmer, voteret og fundet vinderen, der skal have overrakt prisen af byens borgmester og sidste års mesterlæser. Da Jesper Würtzen indtager scenen, udløses en kakofoni af klapsalver og råb.

Den tidligere skoleleder får hurtigt den jublende sal dæmpet.

»Har det været en god formiddag,« spørger han og får et rungende ’jaa’ tilbage.

Spændingen skal udløses, og prisen uddeles.

»Vinderen er Noah Faaborg Axelsen fra Baltorp Skole, Grantofte afdeling,« læser borgmesteren, og der kvitteres med højlydte klapsalver fra klassekammeraterne i 6.c., hvorefter en lille fyr indtager podiet og kigger op på den knap to meter høje borgmester – og derefter på mikrofonen. Den skal justeres i højden, før han i bedste X-Factor-jargon siger:

»Der har været sindssygt mange gode med. Så jeg havde ikke regnet med at vinde.«

Herefter trasker han over til sin skoletaske for at fiske teksten fra ’Brødrene Løvehjerte’ op, inden han igen skal vise, hvorfor juryen valgte ham.