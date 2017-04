Klubber skal samle Skovlunde

Sidste år lukkede Fridrætten i Skovlunde efter først at være holdt i live og så alligevel lukke på grund af manglende tilslutning.

Nu har de to tilbageværende klubber i Skovlunde, Lundebjerg og Ellekilde, ’fordelt’ Skovlunde mellem sig. Målet er at satse på hver sine områder og samtidig samle Skovlundes unge på tværs af boulevarden.

Ved omdannelsen af Klub Skovlunde, som klubberne er en del af, har 200 lokale unge bidraget med tanker og ønsker til fremtidens klub.

Ellekilde bliver en slags ungdomshus, hvor man fokuserer på ungdomsarbejdet. Ellekildegård er indrettet af og med de unge og udover aktiviteter på gården kommer der også til at foregå ting på Ellekilde, motocrossbanen på Lautrup og aktiviteter ved Ballerup Idrætspark og Svanesøen.

Dermed vil man skabe enc række mere nuancerede aktiviteter for de unge i området.

Plads til idrætten

Det idrætsperspektiv, som Fridrætten havde, er nu rettet mod Lundebjerg, hvor der netop er blevet anlagt en kunstgræsbane. Samtidig vil man også her bruge idrætsparken og Svanesøen i arbejdet og dermed kommer de to klubber til at sprede deres aktiviteter mere. Det giver flere muligheder for de unge. Derfor er der også indført fælles medlemsskab for begge klubber og det betyder, at man kan deltage i alle de aktiviteter der foregår i Klub Skovlunde uanset om det sker i Lundebjerg eller Ellekilde.

Dermed håber man også at kunne samle de unge i Skovlunde og bryde den opdeling, som Ballerup Boulevard har udgjort i mange år.

Der er åbent hus-arrangement mandag den 24. april klokken 15 til 18, hvor alle er velkomne til at kigge indenfor i det nye ’ungdomshus’ på Ellekildegård, Bybjergvej 1 i Skovlunde.