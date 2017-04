80 år med Ballerup Museum

Dannebrog præsenterede sig flot i blæsten og tog pænt imod de mange gæster af huset, der i torsdags var mødt op for at fejre Ballerup Museums 80 års fødselsdag.

Museumsleder Mette Jensen synes også en anelse benovet over det store fremmøde. Faktisk måtte flere af gæsterne på skift stå udenfor på gårdspladsen på grund af trængsel inden døre. I skolestuen bød museumslederen velkommen og glædede sig over den store interesse for museets og dets aktiviteter, hvorefter hun overlod ordet til borgmester Jesper Würtzen.

Han lagde ud med at ønske museet tillykke med den runde dag, hvorefter han slentrede ned ad den lokalhistoriske memory lane og fortalte, hvordan lokale bønder allerede i 1936 tyvstartede museet, idet de indsamlede genstande fra livet på landet. De ville sikre, at der for eftertiden var vidnesbyrd om landbolivet. For der blæste nye vinde ind over Danmark og over Ballerup.

»Jeg har kigget i bøgerne. Og her kan man læse, at bønderne allerede i sommeren 1936 tyvstartede museet ved at lave en udstilling på Teknisk Skole på Bydammen.

Det blev forløberen for Ballerup Museum, der åbnede i 1937 i fattighuset, der lå på hjørnet af Præstevænget og Bydammen, som tidligere hed Gadekærsvej,« fortalte borgmesteren om de første skridt i retningen af et egentligt egnsmuseum.

Milkshake til ungdommen

I 30 år lå museet på Bydammen, en periode der bød på store forandringer. I 1949 kommer S-toget således til Ballerup, og med det også en stor befolkningstilvækst. I løbet af 20 år stiger byens indbyggertal fra 5.000 til 50.000 borgere.

I 1969 flyttede museets samling til Pederstrup, hvor det i dag råder over to gamle gårde, Pederstrupgård og Lindbjerggård samt Lynsmedens Hus og Det lille Skomagerhus, der tilsammen rummer Ballerups historie og udvikling fra stenalderen til moderne forstad. Og det kom Würtzen også ind på i sin tale.

»I 1960’erne, hvor pigtrådsmusikken var stor, åbnede milkshake-baren Ballerup Mælkepop, og daværende borgmester Ove Hansen sagde, at det var helt rigtige samlingssted for ungdommen.

I dag har vi ’Mere Monitor’ (projekt, der hjælper unge, der gerne vil dyrke musikken som kunstform, red.), og hvem ved, måske kommer det på museum om 20-30 år,« sagde borgmesteren og betonede, at »Ballerup Museum er langt fra støvet og kedelig«.

Museet beskæftiger sig i dag med en vifte af tilbud. Fra gratis rundvisninger, et erindringstilbud til de ældre på plejehjemmene og tilbud til skoleklasser om at komme og lege gamle lege.

»En kulturinstitution for nutidens og fremtidens borgere,« konstaterede Jesper Würtzen, inden han takkede medarbejderne og museets frivillige for deres indsats.

Herefter gik ordet til forkvinde for Ballerup Lokalhistoriske forening, Gurli Lytzen, og formand for Ballerup Museums Fond, Jan Møller.

Storfyrstinde på museum

Imens underholdt formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Tom Nielsen, med historier om Ballerups forbindelse til den russiske revolution gennem prinsesse Olga Alexandrovna, datter af den russiske zar, Alexander den 3. og danske prinsesse Dagmar.

Olga flygtede fra krig og ødelæggelse under den russiske revolution for 100 år siden. En flugt der forvandlede hendes liv markant, fra overdådig luksus til et mere jævnt liv som bondekone og kunstmaler i Ballerup – på gården Knudsminde.

Selv om hendes historie indeholder lige dele drama og verdenshistorie og synes selvskrevet til en plads på museet, har hun givet anledning til diskussioner i det socialdemokratiske bagland.

I partiet har man gennem årene diskuteret frem og tilbage om og i hvilket omfang Olga skulle fylde i Ballerups historiefortælling.

I dag fylder hun så det mest af en længe på Pederstrupgård, hvor hendes historie er omdrejningspunktet for udstillingen ’Vejen til Ballerup’ – fortællingen om at bo i landflygtighed og finde en ny identitet, uanset om man er storfyrstinde, svensk immigrant eller flygtning fra Somalia.