Kampen for en bedre skilsmisse

En skilsmisse er aldrig rar, uanset om man er voksen eller barn. I nogle tilfælde finder familierne selv ud af at håndtere krisen, men i andre tilfælde kører konflikten op i en spids og det rammer både de voksne, men især børnene hårdt.

Derfor har Ballerup Familiehus en række tilbud til netop de familier, der har svært ved at tackle de følelsesmæssige påvirkninger, som en skilsmisse er.

En af tiltagene er både børne- og forældregrupper, hvor familier hver for sig kan møde andre og få en bedre og måske mere konstruktiv vej til at tale med hinanden om de svære ting.

Tidlig indsats

Også børnegrupperne lægger man stor vægt på.

»Vi har været rundt i alle daginstitutioner i kommunen for at fortælle om vores børnegrupper.

Vi vil gerne ind så tidligt som muligt for at hjælpe både forældre og børn til at håndtere krisen. Det viser sig jo, at rigtig mange børn og unge ikke har fået mulighed for at bearbejde forældrenes skilsmisse. Ofte sidder konflikterne i dem i årevis og derfor er det vigtigt, at vi hurtigst muligt får mulighed for at hjælpe,« siger Ebbe Nordborg Olsen fra Ballerup Familiehus.

Gruppeforløbene er rettet mod både voksne og børn og målet er, at børnene får hjælp til at håndtere og sætte ord på deres konflikt og følelser mens de voksne lærer at se sig selv med andre øjne. Det sker blandt andet ved at andre deltagere i grupperne fortæller dem, hvad de oplever ved deres adfærd.

»Det betyder ofte noget, at det ikke er ’eksperter’ der sidder og fortæller, hvad folk gør ’rigtigt’ eller ’forkert’. Men at det er andre i samme situation, der kan give dem råd om, hvordan de oplever deres adfærd,« siger Ebbe Nordborg Olsen.

Parterapi

Et andet tiltag fra familiehuset er en mere ’spontan’ rådgivning, hvor alle familier med børn i alderen 0-18 år kan komme ind, hvis det hele smuldrer og få rådgivning. Her kan man altså henvende sig når tingene går skævt med kommunikationen. Dermed forsøger familiehuset også at tage nogle konflikter i opløbet.

Endelig har familiehuset også et tilbud til par, der rent faktisk stadig forsøger at redde deres parforhold.

»Vi tilbyder også en parrådgivning, hvor man kan komme i en slags parterapi inden man bliver skilt. Det er et tilbud om at løse konflikter og måske lære en bedre kommunikation med hinanden, inden man bryder familien op. Vi har også rådgivning til par, der er ved at blive skilt, men dette tilbud er faktisk for at gøre en indsats inden man bliver skilt,« siger Ebbe Nordborg Olsen, som håber at familiehuset ad den vej kan bidrage til, at man giver familien og hinanden en chance mere inden man pakker det hele sammen.