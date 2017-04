Skoven fylder rundt og det skal fejres

Hvad har kommunerne Albertslund, Høje Tåstrup, Glostrup og Ballerup til fælles? Måske en del, men i hvert fald en ting: Danmarks største, nye skov, Vestskoven. Det første træ blev plantet tilbage i 1967, og siden er der kommet tre millioner flere til.

Man tænker måske ikke lige over det i dagligdagen, men i dag er Vestskoven faktisk Danmarks tredje mest benyttede skov, og i år fylder skoven så 50 år. Det skal naturligvis fejres.

»At en skov bliver 50 år lyder måske ikke af så meget, når man tænker på, at vi andre steder i Danmark har skove, hvor nogle af træerne er over tusind år gamle. Men Vestskoven er sin egen og vores dejlige store nabo, og vi er mange, der holder meget af den,« siger skovrider Kim Søderlund fra Naturstyrelsen.

»Vi vil gerne fejre 50-året med en fin og ekstraordinær gave til skoven. Her har vi brug for input fra alle dem, som bruger skoven til dagligt. Det kunne være sjove indretninger eller spændende naturelementer, som kunne gøre Vestskoven til et endnu bedre sted at besøge. Vi vil derfor opfordre alle til at fortælle os, hvad de har af idéer, og så vil et dommerpanel senere på året læse alle idéerne og forsøge at skaffe midler til at få den eller de bedste realiseret,« siger Kim Søderlund

Betydning for Ballerup

Under en tur i Vestskoven kan man møde mange forskellige ting. Med sin otte kilometer lange udstrækning fra øst til vest er det oplagt, at man starter i den ene ende og bevæger sig mod den anden. På turen vil man kunne støde på både idylliske landsbyer, sagnomspundne gravhøje, en vaskeægte vikingelandsby, alt sammen krydret med et rigt fugle- og dyreliv.

For Ballerup Kommune har Vestskoven stor betydning.

»Jeg bruger selv skoven til både gå- og cykelture. Jeg ved også, at der er mange Ballerup- og Skovlunde-borgere, der sætter pris på skoven. Jeg kan faktisk selv huske, da skoven var helt ung. Nu er den ved at være voksen og lidt mere ”vild”. Det er godt for Ballerup, at vi har Vestskoven i syd og Hareskoven i nord som er med til at omkranse Ballerup. Det er med til at understrege, at vi er en grøn og naturrig kommune i Hovedstaden, som også er tæt på storbyen, siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Man kan sende sine fødselsdagsforslag til Vestskoven ind til fra 31. marts til 31. maj.

Der er oprettest en selvstændig hjemmeside på www.nst.dk/Vestskoven50, hvor forslagene kan indsendes. Desuden opstilles en postkasse til forslag på Naturcenter Herstedhøj, hvor alle er velkomne til at komme med deres forslag til, hvad man giver en grøn og ’vild’ 50-årig fødselar.