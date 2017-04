Sjipperne tog sølvet

Selv om flere af holdene løb ind i uheld og mindre fejl, viste de seneste måneders utallige timer træning at give resultater, for pigerne kom hurtigt igen og gav den alt hvad de havde i sig.

Måløv Idrætsforening bakker op om Rope Skipping og formanden Thomas Lorenzen er godt tilfreds.

»Et super flot resultat for Rope Skipping i MIF som hele foreningen er stolte af. Et stort skulderklap til de dygtige Sjippere, engagerede Instruktører og de mange frivillige forældre der støtter op om hele holdet«.

Sølvmedaljerne blev taget hjem af Mille, Line og Nathalie i aldersgruppen over 15 år de blev slået holdet fra Højby Skytte og GF. Josephine, Vera og Laura fik sølvmedalje i aldersgruppen for de 12 til 14 årige, pigerne blev slået af GUG holdet fra Aalborg. Laura var glad for sølvet og syntes sporten er skøn

»Jeg syntes det er fedt at gå til Rope Skipping fordi vi har et virkelig godt fællesskab på vores eget hold. Det er en konkurrencesport, hvor vi kæmper for at gøre det så godt vi kan samtidig med at vi har det sjovt og støtter hinanden, og så er det også sjovt at møde andre sjippere fra hele Danmark,« siger hun.

Efter Danmarksmesterskabet var der andre Rope Skipping dicipliner og straks kastede hele holdet sig over tovene og begyndte at øve til Måløv Idrætsforenings egen opvisningsdag den 22. april.