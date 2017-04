Kæmp for miljøet

Som skrevet i et tidligere indlæg, støtter Alternativet i Ballerup meget op om sådanne arrangementer, hvilket også gjorde, at jeg selv deltog og tog min egen tjans ved Pederstrup et par timers tid.

Ligesom i mange andre kommuner, er der i Ballerup desværre en del materiel og fødevareskrald der spildes for eksempel i vores naturområder, hvor det nødvendige oprydningsarbejdet koster kommunen rigtigt mange økonomiske ressourcer, der derfor går fra andre vigtige områder.

Dette mener jeg er en skam.

Derfor vil jeg opfordre til, at hvis nogle i kommunen har nogle gode bæredygtige forslag til os i Alternativet for, at mindske materiel og fødevare spild for eksempel i naturen, så må de meget gerne kontakte os pr. mail ballerup@alternativet.dk, sms: 22858149 eller herinde under indlægget komme med forslag og dette vil vi tage med i vores kommunale valgkamps mærkesager.

Min holdning er, at skønt det er fantastisk og stor ros til dem der vil samle affald op i naturen nogle gange om året – så er dette ikke den endelige løsning.

Derfor mener jeg, vi må arbejde mod en mentalitetsændring hos dem, der smider affald og her har vi i partiet en del forslag i ærmet, som vil komme frem op til valget.

Tak til alle der kæmper for vores miljø.