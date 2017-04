Øv for fibernet

I 2008 skulle DONG efter planen lægge fiber i området. Men DONG solgte da fiberdelen fra til TDC, som siden INTET har gjort for at udbrede fiber her. Vi bliver tvunget til at hænge i de gamle COAX kabler til TV.

Dette betyder også, at vi ikke får fiberens mulighed for hurtigere internet med symmetrisk hastighed op og ned. Og ej heller får vi lavere pris, da YouSee reelt ikke har nogen konkurrence her.

Nu er GIGABIT så ved at lave Skovlunde om til Fiberby.. Men KUN der, hvor kommunen graver nye gadelamper ned! Det har vi lige fået i vores kvarter. Hvorfor var GIGABIT dengang ikke inviteret til at rulle fiber ud ? ØV !!!