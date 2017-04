Flygtningeboliger sikrer boliger til andre

Det er helt rigtigt, at mange gerne vil have bolig i Ballerup. Flere end vi har ledige boliger til.

Derfor har vi også vedtaget bygning af op mod 600 nye boliger de næste 5 år – både almene og private boliger. Disse bygges af boligselskaber og af private investorer. I de 600 boliger er der både boliger til unge, studerende, ældre og til store og små familier.

Kommunen bygger ikke ”rigtige” boliger, men vi har mulighed for at bygge midlertidige boliger til netop de flygtninge, vi modtager. Det er boliger af en anden kvalitet end de boliger, der ellers er i kommunen. Der er typisk tale om et værelse med fælleskøkken og med bad på gangen. Det er boliger, som har en midlertidig karakter.

Hvis ikke vi bygger disse nye boliger til flygtninge, vil ventelisterne til boliger blive længere for alle borgere. Det vil ske, fordi vi ellers fra dag 1 vil være nødt til at flytte flygtningene ind i den del af de almene boliger, som kommunen får stillet til rådighed af boligselskaberne. For når staten har besluttet at flygtningene skal til Ballerup Kommune, så har vi pligt til at indkvartere dem. Og hvis ikke vi har en bolig til dem, så er vi pligtige til for eksempel at indkvartere på hotel – og det vil være langt dyrere.

Så de nye flygtningeboliger er faktisk med til at lette efterspørgselspresset på almene boliger– så der er bedre chance for, at alle der ønsker det kan få en bolig.