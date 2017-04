Storskrald blev ikke hentet

Onsdag blev dagrenovation fjernet, torsdag blev papir fjernet men alt storskraldet i bøtter og poser står tilbage !

Klanparken er ikke en del af den nye affaldsordning på trods af at kommunen tidligere udsendte breve til beboerne om de nye containere.

Medio marts fik beboerne – ikke via kommunen – men via grundejerforeningen at vide, at de som kædehuse skal vente til 2018.

Ingen nævner ændrede afhentningsforhold.

Opslag på kommunens hjemmeside viser så, at området fremover skal udstille skraldet flere gange om ugen i stedet for som hidtil kun én gang.

Skal vi opfatte det sådan at der også foran Rådhusets hovedindgang fremover vil stå skraldecontainere 2-3 dage ud af 7 ?

Det er virkelig noget som forskønner området og som ikke gøre det lettere for borgerne at huske.

Det er naturligvis helt uacceptabelt at skulle sætte skrald ud flere gange om ugen efter årevis med en af Danmarks bedste ordninger. Måske skal vi opfatte det som en af Ballerup’s mange kunstinstallationer ?