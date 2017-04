Svar om udskoling

Da kommunalbestyrelsen for nogle år siden besluttede den nye skolestruktur, var det blandt andet for at skabe mulighed for at lave nogle spændende udskolingslinjer, hvor eleverne i højere grad kan følge deres interesser, og hvor der er et tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne.

Ballerup Kommune har valgt, at det skal være op til den enkelte skole at finde ud af, hvordan linjerne konkret skal udformes. Skolerne er forskellige, og på denne måde kan skolebestyrelsen og ledelsen finde den model, der passer bedst til deres skoles kultur, fysiske rammer osv.

Dette skal naturligvis ske i tæt dialog med de elever og forældre, der konkret berøres af ændringerne. Jeg ved, at bestyrelsen og ledelsen vil have stort fokus på dette i den videre proces. Jeg ved også, at der allerede er sket nogle justeringer på baggrund af input fra forældrene. Jeg håber, at I vil fortsat vil give jeres bidrag til processen, så udskolingen på Baltorpskolen bliver en succes.