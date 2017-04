Det var tæt på

Foran mig cykler en dreng på cirka 7-8 år, som er på vej hen mod Rugvængets skole.

Kort før skolen, som ligger på hans venstre side, rækker drengen et splitsekund den venstre arm ud, hvorefter han skrår ind over vejen uden at se sig tilbage.

Havde føreren af kassevognen lige bagved, ikke reageret så hurtigt, kunne det hele være endt helt galt.

Det er jo hverken skolens eller samfundet skyld, men forældrene burde nok overveje at lære gutten, at det er fint nok at han rækker armen ud, men han bliver altså også nødt til at dreje hovedet for at se om der skulle være biler bag ham, alternativt, at han standser helt op, og lige kigger sig tilbage inden han skrår ind over vejen.