Baltoppen Live disker op med ny-cirkus i verdensklasse

Er man tiltrukket af halsbrækkende akrobatik og tunge beats, så er nycirkus-truppen Analog leveringsdygtig i den slags.

Torsdag den 27. og fredag den 28. april gæster den internationale trup Ballerup og Baltoppen Live med en både rå og æstetisk forestilling ’Finale’

’Analog’ er et nycirkuskompagni grundlagt i 2013 af Ethan Law (USA) og Florian Zumkehr (Schweiz) med fokus på samspil med publikum.

Varieteshowet er ikke bare en forestilling og besætningen er ikke tilfældig. De optrædende har et langvarigt venskab bag sig. De otte venner, der tilfældigvis også er verdensklasses akrobater og musikere, mødes på scenen for at hænge ud sammen og dele nogle gode historier med publikum.

Under showet inviteres enkelte publikummer til en drink med artisterne på scenen, mens aftenen udvikler sig fra et råt show til en vennefest.

Det hæsblæsende show varer en time uden pause, og anbefales ikke til børn under 12 år. Forestillingen spiller begge dage klokken 20.

I samarbejde med Baltoppen Live udlodder Ballerup Bladet 2 X 10 billetter til forestillingen torsdag den 27. april.

Fort at vinde billetter skal du svare rigtigt på følgende spørgsmål:

Hvilket lande kommer de to grundlæger af Analog fra?

A:Tyskland og England

B: USA og Schweiz

C:Østrig og Frankrig

Mail dit svar til Ballerup Bladet på: vind@ballerupbladet.dk senest mandag den 23. april klokken 9. Oplys også navn, adresse samt telefonnummer.

Vi trækker lod blandt de rigtige svar. Vinderne får direkte svar.