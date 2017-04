Centerkaptajnen går fra borde – og en ny kommer til

Det er vemodigt og mærkeligt. Og så alligevel ikke. For det er en efterprøvet og velovervejet beslutning, som Torben Andersen har taget. Den 63-årige direktør for Ballerup Centret stopper officielt med udgangen af april måned som manden på broen for et center, der har udviklet sig kolossalt siden han overtog roret i det noget mindre og mere ’lokale’ center tilbage i 1988.

Nu har han siddet på posten i 29 år og det er efter eget udsagn rekordlænge i branchen.

Men egentlig havde han ikke forestillet sig, at det skulle være blevet til så mange år i Ballerup, men det endte alligevel med det.

»Tingene udviklede sig og så var der så mange spændende ting, som skete. Så blev jeg hængende og derfor blev det til 29 år. Det har været spændende år, men det er også hårdt. Jeg har brugt rigtig mange timer på jobbet og det er et stort ansvar at sidde med. Så man kan vel godt sige, at der er en vis træthed,« siger Torben Andersen.

Forberedt afsked

Ballerup Bladet har fanget den ellers ret så presse- og opmærksomhedssky afgående centerdirektør til en snak om tiden der gik. Han virker allerede mere afslappet som han sidder der i mødelokalet på første sal ved siden af den nye direktør, som nu allerede er ved at tage styringen. Helt som det skal være i begges optik. Men den nye direktør vender vi tilbage til.

»Jeg kommer til at savne medarbejderne og da også jobbet på en vis måde. Men jeg har forberedt mig et stykke tid på det, så jeg er meget afklaret med det. Og jeg har også besluttet mig for, at overlevere inden for en uges tid og så træder jeg af. Jeg skal ikke sidde som den tidligere og skygge for fremtiden. Nu har jeg andre projekter at kaste mig over,« siger Torben Andersen, som også afviser, at han kommer til at dukke op som chef i et andet center om et stykke tid.

»Jeg vil ikke arbejde mere. Det er simpelthen blevet for slidsomt. Det er gået meget ud over familien og mine fritidsinteresser og det er dem, som nu skal prioriteres,« siger han.

Fremtid med familien

Han vil bruge fremtiden på at studere kunsthistorie, lave frivilligt arbejde og så vil han bruge en del tid på at sætte sit gamle hus på Frederiksberg i stand.

»Jeg kan godt lide at lave håndværk. Det har jeg ikke haft meget tid til, så det vil jeg gøre nu. Og så har jeg en stor familie med tre børn og en række traditioner. Så jeg vil bruge min tid på det, mens jeg stadig har energien til det,« pointerer Torben Andersen.

Han kan dog også se tilbage på en lang arbejdsperiode, der har budt på en del højdepunkter.

Den største er nok centrets store udbygning i 1999.

»Der er jo sket meget i ’min’ periode. Der har været tre udbygninger i 1989, 1999 og 2007. Især den store udbygning af centret i 1999 står for mig som et højdepunkt. Der voksede centret 50 procent og gik til at være et mere udadvendt center, der skulle spille en rolle regionalt og ikke bare lokalt. Det fik et større opland og man ville tænke lidt større. Det var ret spændende,« siger Torben Andersen, som understreger, at det var brølende højkonjunktur dengang og at Ballerup Centret også har oplevet nedture under den nylige finanskrise fra 2008 og nogle år frem.

»Vi er jo følsomme overfor udsvingene i samfundet. Men det er også en del af jobbet og så må man jo finde en vej igennem det. Og det ser faktisk efterhånden ud som om, at vi er kommet ud af det,« siger Torben Andersen, som altså synes, han kan efterlade et velfungerende center til sin efterfølger.

Som lovet i artiklen om den nu afgående centerdirektør, vender vi tilbage til den nye mand i den varme chefstol. Han har allerede indtaget stolen på kontoret på første sal af Ballerup Centret og er i gang med at sætte sig ind i, hvad det er for et center, han har sat sig for at lede.

Den 45-årige Christer Torell kan godt lide, hvad han ser indtil videre. Han kommer fra et job som chef for centret Spinderiet i Valby, hvor han har siddet i syv år. Her har han arbejdet med at gøre det noget mindre center til en del af lokalsamfundet og give folk en oplevelse ved at besøge centret. Det er den samme tankegang han nu vil overføre til Ballerup.

Stor lokal betydning

»Ballerup Centret jo noget større og er en meget stor spiller i lokalsamfundet. Spinderiet var en lille brik i en stor kommune med en masse centre, så det er spændende at komme til et center, der er så aktiv en del af en by. Det giver en stor indflydelse og det giver også en masse muligheder. Men jeg er også ydmyg i forhold til opgaven, for jeg ved, at det kræver noget, netop fordi Ballerup Centret betyder meget lokalt,« siger Christer Torell, som rent faktisk boede de første fire år af sit liv i Ballerup. Siden flyttede familien og i dag bor han i Solrød med sin kone og to børn og tager gladeligt turen ind hver dag for at gøre Ballerup Centret endnu mere attraktivt.

Følge med tiden

»Jeg skal lige sætte mig ind i, hvordan det hele fungerer. Jeg skal møde folkene fra forretningerne og komme ind under huden på centret. Men mine visioner er da, at centret skal være et centrum for liv ikke bare i Ballerup, men også i omegnen. Det er der allerede blevet og det skal føres videre og udbygges. Det er vigtigt, at centret udvikler sig i takt med tiden.

Digitaliseringen skal vinde indpas, så vi kan målrette indkøbsmuligheder og tilbud til kunderne.

Det vigtigste er, at vores kunder får en god oplevelse med hjem. Berettigesen er den menneskelige kontakt og hver gang man kommer i centret skal det være en oplevelse. Indkøb skal være mere end en bærepose,« siger Christer Torell, som vil arbejde på at gøre Ballerup Centret synligt. Ikke bare i form af kunderens oplevelse, men også i området.

»Vi har nogle store konkurrenter, der er meget fremme i skoene. Derfor er det vigtig, at vi også gør os umage. Vi kan ikke konkurrere med Rødovre Centrum og Lyngby Storcenter, men vi skal være synlige i niveauet lige under. Vi skal udnytte, at Ballerup Centret er så lokalt forankret. Det skal skabe mere omsætning, for det er selvfølgelig vigtigt, og skabe større værdi for kunderne. Det er også værdi for forretningerne,« siger Christer Torell.

Styrer og bygger

Den nye chef er uddannet cand. merc. og har arbejdet med marketing og salg i mange år. Inden hans år på Spinderiet, har han arbejdet hos eksempelvis Søndagsavisen, hos Aller Press og Skandinavisk Tobakskompagni, men med chefposten i Ballerup Centret åbner der sig helt nye muligheder og udfordringer.

»Om jeg også sidder her i 29 år er nok tvivlsomt, selvom vi jo skal arbejde meget længere i fremtiden. Men jeg glæder mig til rigtig at komme i gang. Nu styrer jeg flyet og bygger det samtidig, og det er en spændende proces. Der er lagt en vej ud som er god og jeg skal så bygge nyt på og det er rigtig spændende, så jeg ser frem til et samarbejde med forretninger og kunder, der skal gøre Ballerup Centret endnu mere spændende og livligt,« siger Christer Torell.