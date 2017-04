Ballerup går til bords sammen

Hvis man føler det er svært at komme ud blandt andre og føler sig lidt mere alene, end godt er, så er der måske en vej.

I uge 17 afholder Folkebevægelsen mod ensomhed fællesspisning over hele landet. Også i Ballerup tager foreningen handsken op og i et samarbejde med frivillighedsrådet og Ældre Sagen bliver der afholdt en række fællesspisninger rundt om i kommunen.

Som deltager kan man få et måltid mad samtidig få noget socialt samvær med andre og dermed komme ud blandt andre menesker. Det kan nemlig være svært for mange at bryde den barriere det er, at gå ud, hvis man sidder alene. For hvor skal man lige gå hen?

»Det er hyggeligt at spise sammen med andre og måske kan snakken over middagsbordet føre til en aftale om et nyt møde og et venskab eller en god relation er opstået. Det er hele meningen med arrangementet,« siger Connie Hartz fra Frivillighedsrådet. Det tegner allered på en succes, for ifølge Connie Hartz var der sidste år 140 deltagere og der er allerede tilmeldt 250 ud af 280 mulige deltagere.

Ballerup og Skovlunde

Hvis man kender nogen, som kunne have godt af at komme med til et af fællesspisnings-arrangementerne er man også velkommen. Man kan kontakte Connie Petersen fra Ældre Sagen på 26187457, hvis man vil høre mere om arrangementer, priser og menu.

Fællesspisningen finder sted mandag den 24. april mellem klokken 13 og 16 hos Ældre Sagen i Ballerup, Præstevænget 20 og tirsdag den 25. april kloken 13 til 16 i Sundhedshuset på Parkvej i Ballerup.

Onsdag den 26. april er der fællesspisning i Skovlunde Kulturhus mellem klokken 13 og 15.30 og torsdag den 27. april er der spisning i Reehs Baghus på Sct Jacobsvej 1 mellem klokken 13 og 16.

Endelig er der spisning søndag den 30. april mellem klokken 13 og 16 hos Ældre Sagen på Præstevænget 20 i Ballerup. Alle dage vil der være rigtig lækker mad af forskellig slags og ikke mindst godt selskab.

Hvis man vil sikre sig en billet til kan man stadig bestille hos Ældre Sagen på Præstevænget den 18. april eller i Skovlunde Kulturhus den 19. april mellem klokken 10 og 12