”Vi har været meget naive”

Det var med positivt sind, da familien Solberg Dirksen fra Smørum for halvandet år siden kørte til Fyn for at hente en ung udvekslingsstuderende, der skulle bo hos dem i ni måneder. Både Peter Solberg Dirksen og hans kone har boet i udlandet, og da parrets tre børn var små, har de haft flere au pair-piger boende. Og med stor succes. Derfor var de ikke ubekendte med at åbne deres hjem for fremmede.

»Vi har kontakt med alle vores au-pairs i dag, og har været rigtig glade for at have dem boende. De blev en del af familien i den tid, de var her. Vi savnede derfor det internationale islæt og besluttede os for, at vi gerne vil være værtsfamilie for en udvekslingsstudent,« fortæller Peter Solberg Dirksen fra hjemmet i Smørum, der har været scene for nogle dramatiske begivenheder, som kom til at ryste hele familien.

»De første måneder gik uden problemer, og vi blev rigtig glade for hende, og kaldte hende ’vores bonusdatter’. Hun og vores mellemste datter udviklede et tæt forhold, blandt andet fordi de kunne mødes over sang og musik. Alt var godt, og hun passede sine ting på gymnasiet,« fortæller Peter Solberg Dirksen.

Ar på armene

I efteråret var familien på tur på Brøndby Stadion for at se fodbold, og her opdager sønnen, at familiens udvekslingsstudent har ar op og ned ad armene. Da de kommer hjem, fortæller han sin far om, hvad han har set, og ægteparret konfronterer pigen. ’Bonusdatteren’ forklarer, at hun tidligere har skåret i sig selv, når hun havde problemer. Men det er hun ude over. Det svar stiller familien sig tilfreds med, indtil juledagene, hvor de opdager, hun skærer sig i armen.

Pigen forklarer, at hun savner sin familien på grund af højtiden, og igen tager ægteparret pigens forklaring for gode varer, da hun lover aldrig at gøre det igen.

»Det lyder måske underligt, og set i bakspejlet, har vi været naive, meget naive. Men man skal forstå, vi er en familie, der baserer opdragelsen af vores børn på tillid, kærlighed og omsorg. Så vi stolede på, hun talte sandt. Og vi holdt jo meget af hende,« fortæller Peter Solberg Dirksen, som sammen med sin familie, bid for bid, bliver hvirvlet ind i den unge piges skæbnesvangre historie med destruktiv adfærd.

Pjæk og sultekur

I foråret begynder det for alvor at gå ned ad bakke, da pigen involverer sig i et kæresteforhold.

Pigen skærer sig i låret med en neglesaks og begynder også at sulte sig. Samtidig går der meddelelse hjem til familien Solberg Dirksen om, at pigen pjækker, ikke afleverer sine skriftlige opgaver og i det hele taget ikke overholder skolens regler. Hjemme hos familien har Peter Solberg Dirksen og hans kone adskillige samtaler med pigen og indgår i samarbejde med udvekslingsorganisationen aftaler, hun skal overholde. Men uden resultat.

Ifølge Peter Solberg Dirksen har kæresten betydelig magt over pigen, styrer, hvad hun skal og ikke skal, og hun glider længere og længere væk fra familiens favntag. Ægteparret Solberg Dirksen kan ikke længere finde ud af, hvad er der hoved og hale på historierne. Hvad er sandt, hvad er falsk. De forsøger igen med det gode, åbner deres hjem for kæresten, og tager flere snakke med pigen om kæresteforholdet og hendes retning i livet.

Indstiller kontakten

Peter Solberg Dirksen kontakter også gymnasiet og forsøger at få hjælp til pigen, og derefter den organisation, hun er sendt ud af. Men her reagerer man med at sende pigen en skriftlig advarsel, hvori der bl.a. står, at hun ikke må skære i sig selv, sulte sig selv, og hun skal passe sin skole.

»Det var sindssygt hårdt. Det var som om, det hele eksploderede op i hovedet på os de sidste seks uger, hun var hos os. Løgn og manipulation i en pærevælling. Det var meget ubehageligt, og vi troede, vi kunne hjælpe ved at være forstående og tale med hende, Men hun kunne ikke længere rumme os eller sit udvekslingsophold, kun sin kæreste,« forklarer Peter Solberg Dirksen.

At pigen er behandlingskrævende, går først op for familien kort tid før, hun skal hjem. Det sker i forbindelse med konfirmation i familien, hvor Peter Solberg Dirksens kusine, der arbejder med unge og selvskade, opdager, at der er noget grueligt galt med den tyske pige. Kort efter vælger pigen selv at rejse hjem, et par dage før tid.

Familien har efterfølgende korresponderet sporadisk med hende, men har for nylig valgt at stille kontakten i bero, for i ro og mag at komme sig oven på oplevelsen.

Selv om familien har mange gode minder fra første halvdel af udvekslingsstudentens ophold, har de ikke længere mod på at åbne deres hjem for en fremmed igen. Til gengæld har Peter Solberg Dirksen skrevet en bog ’Cutter’ om unge og selvskade på opfordring af familiens udvekslingsstudent. Dels for at være med til at bryde tabuet omkring selvskade, men også for at give en håndsrækning til de pårørende.

Samarbejde med landsforening

»I forbindelse med researchen til min bog er jeg blevet meget klogere på emnet, jeg har talt med mennesker, der ved, noget om selvskadende adfærd, og det kræver jo behandling. Det kan ikke klares med en skrivelse, hvori man forbyder den unge at skade sig selv,« siger Peter Solberg Dirksen.

Romanen er fiktion, men karaktererne og de følelsesmæssige dilemmaer er inspireret af virkelige personer og hændelser.

»Den har været sindssygt hård at skrive. Det har været som at rippe op i hele historien igen.

Men jeg håber, bogen kan være med til at hjælpe unge med disse problemstillinger og ikke mindst deres pårørende. Så de ikke skal igennem det, vi har oplevet,« siger forfatteren, der har skrevet flere bøger, bl.a. ’Den usædvanlige lillesøster’ – om at miste et barn.

Han har i forbindelse med bogen indgået et samarbejde med ’Landforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade’ for at oplyse om problemstillingen, som anslås at ramme hver femte ung.

Overskuddet fra bogen går til arbejdet i landsforeningen. Den 22. april kommer han forbi Arnold Busck i Ballerup Centret for at signere bøger.