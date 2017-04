Beboere hjemme efter genhusning

Prøv at forestille dig at flytte ind i en bolig, hvor alt er nyt, lækkert og fuldstændig totalrenoveret. Det er lige præcis den oplevelse som Baldersbo-beboerne på Gl. Skolevej oplevede i weekenden, hvor de endelig kunne flytte tilbage til deres elskede bolig efter en totalrenovering.

I næsten to år har håndværkerne knoklet for at skabe nye hjem til de mange familier. Det er faktisk kun ydervæggene, der har fået lov at stå tilbage – og de har også fået en ansigtsløftning.

Det var fugt og skimmelsvamp, der for en tid satte en stopper for beboernes dagligdag på Gl. Skolevej.

»Jeg glæder mig over det færdige resultat. Jeg synes det er blevet rigtig flot og Baldersbo har fået skabt en helt unik perle lige ved centrum. Hele bebyggelsen er totalrenoveret, alt er nyt og alligevel kan vi tilbyde topmoderne boliger til en meget rimelig husleje. Boligerne på Gl. Skolevej vil være en meget attraktiv adresse i de næste mange år. Jeg vil gerne sige tak til beboerne for deres tålmodighed mens renoveringen har stået på. Det er ikke sjovt at skulle flytte ud og etablere sig et andet sted, men de har gjort det med et smil. Og jeg ved, at de nu er glade for at være hjemme igen,« siger Søren B. Christiansen, direktør for Baldersbo.

Dejligt at være tilbage

Og beboerne har da også meget at være glade for: Nye køkkener, badeværelser, bedre isolering, nye rør og meget andet. Og så er et par lejligheder bygget om, så de er mere handicapvenlige. Og børnefamilierne er der også blevet mere plads til. Et par af boligerne råder nemlig over fem værelser. Nogle af dem, der har været glade for at vende næsen hjemad er Erling og Elise Blom. De har boet på Gl. Skolevej i over 30 år, men de seneste to år har adressen været en anden bolig i Ringtoften.

»Det er skønt at være tilbage. Alt er nyt og fint. Jeg ved slet ikke, hvad det bedste er. Men jeg tror, at det er det store badeværelse,« siger Erling, der også har savnet sine gamle naboer.

Baldersbo har 45 boliger på Gl. Skolevej, der helt officielt hedder afdeling 8 og er oprindelig opført i 1959.