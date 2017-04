Mere kvalitetstid i institutioner

Vores børn i vuggestuer og børnehaver i Ballerup fortjener langt mere kvalitetstid med personalet end den, som de har i dag. Og pædagoger og pædagogmedhjælpere fortjener bedre arbejdsvilkår blandt andet i form af flere kollegaer.

Som radikal kandidat til kommunalvalget, vil jeg arbejde for, at der bliver mere kvalitetstid til børn i Ballerups vuggestuer og børnehaver, så der bliver god tid til nærvær, leg, udvikling og læring. For at dette kan blive til virkelighed er der behov for mere personale i institutionerne end vi har i dag, herunder flere pædagoger. For mig at se, er dette en vigtig og rigtig investering i vores børns fremtid. Vi ved, at de første år af et barns liv har stor betydning for barnets udvikling og fremtidsmuligheder. Jeg vil gerne være med til at prioritere, at vi giver vores børn de bedste forudsætninger for at klare sig godt senere i livet.