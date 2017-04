Storskrald bliver også hentet

I løbet af februar og marts måned har vi sendt over 11.200 breve til borgerne om den nye ordning og kørt tre beholdere ud til over 7.200 husstande. Med så mange bolde i luften samtidig kan der desværre opstå fejl, og det beklager vi naturligvis.

Så snart vi blev opmærksomme på fejlene, skyndte vi os at give besked via Ballerup Bladet, Facebook og ballerup.dk. Det samme gælder ændringer i tømmedagene, og det er selvfølgelig beklageligt, hvis alle ikke har fået denne besked.

Ballerup Kommune er en del af et samarbejde, der hedder Indsamling på Tværs. For at sikre en mere effektiv affaldsindsamling, reducere benzinforbruget og nedbringe CO2 udslip, kører skraldebilerne på tværs af kommunerne. Det påvirker også jer, der endnu ikke er med i den nye affaldsordning. Det betyder nemlig, at affaldsbeholderne vil blive tømt forskellige dage om ugen i en periode – især nu hvor der også bliver hentet haveaffald. Vi vil så vidt muligt prøve at fastholde de nye tømmedage for dagrenovation, når I overgår til den nye ordning.

Hvis du gerne vil se, hvornår du får afhentet dit affald, er der hjælp at hente på ballerup.dk. Gå ind på ballerup.dk/affald og klik på Selvbetjening for affald. Her kan du indtaste din adresse og få en oversigt over dine tømmedage. Du kan også tilmelde dig NemSMS på borger.dk. Er du allerede tilmeldt, vil du automatisk få besked om de nye tømmedage på SMS.

Lige som alle andre i kommunen skal skraldemændene også lige vænne sig til den nye ordning.

Vi beder derfor alle have ekstra tålmodighed her i starten.

Har du ikke fået tømt dine beholdere eller har du spørgsmål, så ring eller skriv til Vestforbrændingen på 70 25 70 60 eller Kundeservice@vestfor.dk.