Svar om fibernetværk

Dette kan dog alene ske inden for kommunalfuldmagten, som begrænser kommunens muligheder. Kommunen må ikke selv etablere strukturer, der alene har til formål at levere fibernetværk til borgere og virksomheder. Kommunen forsøger i stedet at invitere internetleverandører til at samgrave med os og hinanden for at få udbredt fibernetværk.

Du spørger, hvorfor Gigabit ikke var inviteret med i Pigekvarteret? Når kommunen har graveprojekter, inviterer vi forskellige store ledningsejere, herunder internetudbydere, og andre interesserede til møder, hvor vi oplyser om graveplanerne og inviterer til samgravning. Da belysningsprojektet var i Pigekvarteret, var der desværre ingen internetudbydere, der bød ind på at samgrave. I Viften valgte tre internetudbydere at gå i samgravning; DanskNet, Gigabit og TDC/YouSee. Dette er årsagen til forskellen mellem Pigekvarteret og Viften.

Vi er blevet oplyst, at både Gigabit og DanskNet er opmærksomme på interessen for at få fiberbaseret bredbånd i Pigekvarteret og andre dele af Skovlunde. Vi håber derfor, at succesen fra Viften breder sig til øvrige områder af Skovlunde. Vi kan opfordre dig og andre borgere til at kontakte internetudbyderne for at høre mere om mulighed for etablering af fiberbaseret internet i jeres lokalområde.

Inden for den gældende lovgivning forsøger kommunen at opretholde en tæt dialog med alle internetleverandører i forbindelse med alle gravearbejder – kommunale såvel som private.

Parallelt arbejder kommunen målrettet mod at skabe endnu mere fokus på mulighederne for samgravning. Derfor har vi udviklet en abonnementsordning, hvor alle kan få oplysninger om planlagte og ansøgte gravearbejder i kommunen. Se mere på ballerup.dk under gravetilladelser