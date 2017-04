Vind familiefilmen ’Iqbal og Superchippen’

I denne anden filmatisering af Manu Sareens populære børnebøger om drengen Iqbal Farooq, tager Iqbal og hans venner kampen op, for at redde deres bydel fra at falde i hænderne på de udspekulerede banditter, Æselmand og Svinet, som også var med i første film i serien, spillet af Rasmus Bjerg og Andreas Bo. Filmen blev set af over 130.000 i de danske biografer.

Iqbal og Silles gade skal byfornyes, og det er uheldigvis Æselmand og Svinet, der står for projektet. For de to forbrydere er byggeprojektet i virkeligheden et skalkeskjul for at få fingrene i den olie, de har fundet under Blågårdsgade, og som kan gøre dem til milliardærer.

Iqbal og Sille vil tage kampen op mod Æselmand og Svinet, og skaffe penge til at købe deres ejendom, så de undgår at flytte. Da Iqbal får fat i en magisk chip, får børnene overbevist Æselmand og Svinet om at købe chippen, så de kan købe deres ejendom tilbage. Men forbryderne snyder dem, og nu må Iqbal, Sille, Tariq og de voksne i Blågårdsgade sætte alt ind på at få chippen tilbage og afsløre Æselmand og Svinets hemmelige plan.

Sådan deltager du:

Du kan deltage i konkurrencen om ’Iqbal og Superchippen’ på dvd ved at svare rigtigt på følgende spørgsmål:

Hvem har skrevet bøgerne om Iqbal?

Send dit svar samt navn og adresse på mail til vind@ballerupbladet.dk. Sidste frist for at deltage er mandag den 1. maj klokken 9. Vinderne får direkte besked og skal efterfølgende selv afhente filmen på redaktionen i Ballerup.