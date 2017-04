Røver sendt på flugt i Ballerup

Torsdag den 20. april klokken 19.51 modtog politiet en anmeldelse om at en ukendt gerningsmand havde forsøgt at begå røveri mod et supermarked på Baltorpvej i Ballerup og netop var flygtet fra stedet på en knallert.

Gerningsmanden havde forinden truet en af butikkens ansatte med en køkkenkniv, mens han bad om få adgang til butikkens pengeskab – dog uden held. Da de sammen gik ud til kassen igen, trykkede den ansatte på overfaldsalarmen, hvorefter gerningsmanden løb ud af butikken.

Gerningsmanden beskrives som: Mand, 20-30 år, 180-185 cm. høj og almindelig af bygning. Han var iført en sort jakke, sorte bukser, ligesom han havde en sort hætte trukket over hovedet med huller til øjnene. Han havde medbragt en lille, sort, firkantet sportstaske, hvorpå der var en gul stribe.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer på hverdage til politikommissær Ulrik Hove på telefon 72 58 75 24, eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.