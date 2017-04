Det gode ældreliv til debat

Ballerup kommune har indbyggere fra mange forskellige kulturer, og kommunen vil gerne blive endnu bedre til at inkludere ældre fra forskellige kulturer i kommunens tilbud og i foreningerne.

Derfor har kommunalpolitikerne taget initiativ til et nyt borgermøde med titlen ’Mange ældre – Mange kulturer’. Det finder sted tirsdag den 2. maj fra 17.30 til 19.30 og foregår på rådhuset.

Borgermødet skal gøre politikerne klogere på, hvilke ønsker og drømme borgere fra mange forskellige kulturer har til deres ældreliv i Ballerup Kommune.

Input er vigtige

Kommunen har allerede mange forskellige aktiviteter for ældre generelt og målrettede aktiviteter for ældre, der kommer fra andre kulturer. Derudover nyder kommunens ældre godt af et rigt foreningsliv, der laver tilbud for alle ældre uanset baggrund.

For at sikre at tilbuddene er de rette, ønsker politikerne at blive skarpere på de ældres behov og forventninger nu og her og til fremtiden.

»Det er i fællesskab, vi kan skabe rammerne for det gode ældreliv for borgere fra alle kulturer. Derfor er det vigtigt, at vi får så mange input som muligt og fra mange forskellige sider. Kun på den måde kan vi blive bedre til tage hensyn til forskellige behov og ønsker,” siger 1. viceborgmester Lolan Ottesen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Dialog på programmet

På borgermødet vil der være små oplæg om de tilbud, som kommunen har og kommunalbestyrelsesmedlem Musa Kecek (S) og Formand for Ballerup Multikulturelle Forening Mila Kahrimanovic giver også deres bud på det gode ældreliv.

Der er også afsat god tid til dialog mellem politikere og borgere i mindre grupper.

»Vi håber på en stor deltagelse og ser frem til en spændende dialog, så vi i fællesskab kan skabe et godt liv for alle ældre i Ballerup Kommune,« siger Lolan Ottesen.

Mødet er åbent for både borgere, foreninger og organisationer. Man behøver ikke at være ældre for at deltage, pårørende eller yngre borgere med interesse for eller kontakt til ældre fra andre kulturer er også meget velkomne til mødet.