Det kedelige bliver automatisk

Digitalisering og automatisering er fremtiden, og det fører til forandringer for virksomhederne. Især små og mellemstore virksomheder kan have svært ved at finde tid og ressourcer til at omstille sig.

I Ballerup Kommune ligger der en mindre virksomhed, som er hoppet med på Industri 4.0-bølgen. Virksomheden hedder Erfa Inventar, og de laver inventar til butikker, lager, værksteder og biler. På Metalbuen i Ballerup har virksomheden både produktion, administration og lager – og så er der i løbet af de seneste år flyttet en robot ind.

»Da jeg overtog virksomheden for 10 år siden var den på vej ned i et sort hul, og jeg tænkte straks, da jeg så fabrikken, at det her må kunne gøres lidt smartere. Så jeg brugte tid på at gennemgå alle vores produkter og processer, og så startede jeg med at automatisere,« fortæller fabrikant og ejer af Erfa Inventar Michael Lentz.

Michael startede med at købe en brugt robot, og fik den omprogrammeret, så den kan arbejde sammen med en af fabrikkens gamle maskiner. Robotten har erstattet en mands arbejde, og selvom robotten er langsommere end manden, arbejder den til gengæld i døgndrift, hvilket gør den mere effektiv. Manden er ikke blevet fyret, men har i stedet fået en anden opgave på fabrikken. For produktiviteten og konkurrenceevnen ved Erfa Inventar er steget i takt med automatiseringen af specialbyggede maskiner og robottens indtog på fabrikken.

Maskiner skaber arbejdspladser

»Det hele er ikke sket på en gang, men siden jeg overtog virksomheden, har hensigten hele tiden været at automatisere og gøre tingene smartere. Jeg har købt robotten og de specialbyggede maskiner brugt og omprogrammeret dem, og de er løbende kommet til. Sandheden er, at robotten og maskinerne har skabt flere arbejdspladser her, for nu kan vi lave flere andre ting, efter de har overtaget nogle af opgaverne«, forklarer Michael.

Skepsis fra start

Inden den første robot kom til, var de ansatte i Erfa Inventar noget skeptiske, og måske frygtede de også lidt for deres job. I dag er de vant til robotten og glade for den og de automatiserede maskiner, og ingen har mistet deres job. Virksomheden ekspanderer og er begyndt at eksportere til både Sverige og Tyskland efter ny teknologi, robot og automatisering er blevet en fast del af virksomheden.

»Vi er også i gang med at automatisere og digitalisere vores administration. Vores økonomisystem taler fx nu sammen med vores webshop og fragtmændenes system. Vi automatiserer alt det kedelige arbejde, så vi får frigivet tid til mere spændende opgaver. På kontoret kan vi nu bruge mindre tid på økonomiopgaver og i stedet mere tid på salgsrelateret arbejde«, fortæller Michael Lentz.

Onsdag den 10. maj inviterer BusinessBallerup i samarbejde med Dansk IngeniørService til en konference om Industri 4.0. Det skal foregå på Ballerup Rådhus mellem klokken 8.30 og klokken 13. Her sætter man fokus på, hvordan virksomheder kan komme med på bølgen og sikre konkurrenceevnen i en stadigt mere digital verden.