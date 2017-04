Baldersbo afslører ny bolig-kunst

Baldersbo lægger vægt på kunst i deres boligområder. Det kunne man senest se, da boligselskabet indviede det meget omtalte og kontroversielle kunstværk ’Lovebuster’ i Hede-Magleparken.

Nu har Baldersbo igen sat et kunstværk op i en af deres afdelinger. Torsdag blev en skulptur af kunstneren Jesper Neergaard afsløret i afdelingen på Gl. Skolevej i Ballerup. Afdelingen er netop blevet gennemrenoveret og skal altså nu have et nyt kunstværk.

Kunstværket er skabt af Jesper Neergaard, som i mange år har arbejdet med forskellige materialer og har også levet masser af litografier, serigrafier og tegninger.

Skulpturen blev indviet af tidligere borgmester Ove E. Dalsgaard, som i forvejen er kendt for at have en stor forkærlighed for kunst i byrummet.