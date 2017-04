Bydelsmødre laver kogebog

»Jeg har valgt at bidrage med opskriften på Baba Ghanoush. Det betyder på arabisk ”den forkælede far”. I følge traditionen laver en god arabisk hustru denne ret til sin mand, når han vender træt hjem fra arbejde. Den serveres som regel som dip med pitabrød. Men retten kan også bruges som tilbehør til kødretter«. siger Miasser Hawwa, Bydelsmor i Ballerup.

Bydelsmødre fra hele Danmark har indsamlet hverdagsopskrifter fra de største minoritets-køkkener og fortalt små historier om, hvorfor lige den opskrift er vigtig. Hjerteforeningens diætister har tilrettelagt de 50 opskrifter fra de største etniske minoritetskøkkener i Danmark, så de overholder de hjerte-rigtige anbefalinger til for eksempel fuldkorn, sukker, salt og fedt.

Sundt og velsmagende

»Flygtninge og indvandrere med etnisk minoritetsbaggrund får oftere end etniske danskere en iskæmisk hjertesygdom, som for eksempel en blodprop i hjertet. Det er derfor vigtigt for Hjerteforeningen også at nå ud til etniske minoriteter med et tilbud om inspirerende og velsmagende hjertesunde opskrifter, der kan rykke sundheden i den rigtige retning,« siger forebyggelseschef i Hjerteforeningen Morten Ørsted-Rasmussen.

Bydelsmødre vil nu rundt om i landet lave madlavningsaftener i lokalsamfundet i hjertesund mad for at sikre at opskrifterne bliver brugt i hjemmene.