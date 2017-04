Hjerteforeningen samler ind

Et af Hjerteforeningens formål er at yde støtte til forskning i hjerte-kar-sygdomme. Hjerteforeningen uddeler ca. 25 mio. kr. om året til forskning, hvilket gør foreningen til en af de største bidragydere inden for området. Forskningen bringer store fremskridt inden for behandlingen af hjerte-kar-sygdomme, så bl.a. operationer, som tidligere var meget belastende for patienter, nu kan gennemføres praktisk taget ambulante som kateter operationer.

Hjerteforeningen støtter til hjertepatienter og deres pårørende samt yder en stor indsats med forebyggelse.

Med foreningens mange aktiviteter er der hårdt brug for økonomisk støtte. Derfor gennemfører Hjerteforeningen for andet år i træk en landsdækkende indsamling. Sidste år blev der i Ballerup området indsamlet ca. 58.000 kroner, hvilket man vil gøre endnu bedre i år.

At blive indsamler er ikke forbeholdt medlemmer af Hjerteforeningen. Tilmelding kan ske på hjemmesiden www.1udaf4.dk. Her kan man vælge, hvilken ledig rute man vil gå i Ballerup Kommune. På indsamlingsdagen holdes der åbent mellem klokken 10 og klokken 16 på de tre indsamlingssteder: Kulturhus Måløv, Måløv Hovedgade 60, Ældresagens lokaler, Præstevænget 22 i Ballerup og Skovlunde Kulturhus, Bybjergvej 10. Hvis man ikke har nået at melde sig som indsamler, er man alligevel velkommen til at møde op på et af stederne og få tildelt en indsamlingsrute.

Find yderligere information om Hjerteforeningen på www.hjerteforeningen.dk.