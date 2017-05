DF siger nej til højere lederomkostninger

Vel at mærke penge som ikke går direkte til børnene, men kun til administration. Det vil vi ikke være med til. For når man vælger at bruge 3,7 millioner kroner til administration og ledelse, går disse omkostninger jo fra den generelle velfærd, det vil sige at det igen bliver børn, ældre, svage, syge og plejekrævende, der må spares på og det vil vi i Dansk Folkeparti ikke være med til.

Vi ønsker at bruge penge på kerneområder og ikke til flere og højere lederlønninger.

Dansk Folkeparti har ikke nogle repræsentanter i Børne- og Skoleudvalget, men indgik den nye børne- og skolestruktur med oplysninger og forvisninger om, at det ville blive en 0 omkostning og at det i sidste ende ville gavne børnenes med en ny skolestruktur.

Nu ser vi så resultatet af den nye struktur, som økonomisk er løbet helt af sporet og faktisk bare har været en skjult måde, at få flere og højere lederomkostninger til børne- og skoleområdet området på, uden at det gavner det generelle kerneområde – nemlig børnene. Det vil vi i Dansk Folkeparti ikke være med til