Tak til hjemmeplejen

Men sådan skulle det ikke blive. Min mand var syg i flere år og derfor har hjælpen været her rigtig meget. Og sikken hjælp. Når de kom, var det næsten altid med et smil, også til mig.

Det var rart at min mand altid talte om dem med glæde, selvom et var underligt for ham med den personlige pleje. Vi talte om, at jeg var næsten som at få en ny familie, så rare var de.

Jeg ville aldrig før tro, at jeg skulle sige det, men jeg savner dem. Tak til alle jer, som gjorde min mands sidste tid så god som mulig.