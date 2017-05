Musikskolen spiller i Tivoli

I år er der tilmeldt næsten 6000 børn og unge fra 72 forskellige musikskoler. Udover et rekordstort antal danske musikskoler bliver der i år også deltagelse af unge fra Grønland og Canada – sidstnævnte i samspil med vores helt eget Ballerup MusikSkoleOrkester, også kendt som BmSO. De har nemlig inviteret deres venskabsorkester Victoria High School Band fra Canada med til koncerten i Tivoli.

Det er 28. gang Musikskoledagene indtager Tivoli, og de musikalske træf finder sted i dagene den 6. og 7. maj. Med 245 koncerter fordelt på 14 scener afviklet over to dage er Musikskoledage i Tivoli Danmarks største musikalske event for de danske musikskoleelever.

Fra Ballerup Musik- & Kulturskole, som den nu hedder, deltager flere forskellige orkestre/samspilsgrupper blandt andet Celloakademiet, Saxofonkvartetten, danse-showhold og guitarorkestret QuickHands.

Søndag klokken 16 uddeler Danmarks Musikskolesammenslutning to priser til Årets Musikskoleensemble og Årets Musikskolekommune, sidstnævnte gik for to år siden, i 2015, til netop Ballerup, så den skal vi nok ikke regne med at tage hjem igen i år.