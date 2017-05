Dommergrunden bliver til 120 boliger

Der er gang i byudviklingen i Ballerup Kommune. I løbet af 2017 vil man efter planen kunne se begyndelsen på endnu et kapitel blive skrevet. Det står klart, efter at ejendomsselskabet DADES har købt den såkaldte Dommergårds-grund i Ballerup.

DADES ønsker at opføre cirka 120 familievenlige lejeboliger på grunden, der ligger tæt på Ballerup Station og med gode indkøbsmuligheder i nærheden. Boligerne vil efter planen stå færdige i 2019.

»Flere og flere familier ønsker, at Ballerup Kommune skal danne rammen for deres egen og børnenes fremtid. Vi oplever stor efterspørgsel på gode og veldisponerede familieboliger, og derfor er jeg naturligvis glad for, at vi snart kan tilbyde en lang række moderne familieboliger med en central og god beliggenhed. DADES’ ønske om at bygge familieboliger ligger helt i tråd med de ønsker, som vi har vedtaget for boligudviklingen i Ballerup Kommune. Vi vil blandt andre gerne kunne tiltrække børnefamilier, og det får vi mulighed for med de nye boliger, hvor der er plads og albuerum til, at børnefamilier kan være børnefamilier,« siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Spændende investering

Det forventes, at første spadestik på grunden bliver taget i slutningen af 2017, og i DADES er der store forventninger til projektet.

»Projektet er en ny og spændende investering, der ligger godt i tråd med vores investeringsstrategi. Her har vi blandt andet fokus på behovet for attraktive familieboliger i kommunerne i Hovedstadsområdet, og her passer Ballerup Kommune godt ind. Jeg glæder mig til det videre udviklingsarbejde,« siger Boris Nørgaard Kjeldsen, der er administrerende direktør i DADES.

DADES er Danmarks største privatejede ejendomsinvesteringsselskab og ejer allerede en række ejendomme og domiciler i Ballerup Kommune, herunder Ballerup Centret. Dommergårds-grunden har DADES købt af Freja Ejendomme for at kunne realisere boligudviklingsprojektet.