Ballerup leverer pænt regnskab

Tallene er flotte. Der er sorte tal i regnskabet og der er masser af penge i kommunekassen. Det burde gøre alle glade, ikke mindst de 25 politikere i kommunalbestyrelsen i Ballerup.

Men selvom regnskabet for 2016 netop er blevet præsenteret med de pæne tal, så var det ikke kun glade miner, der prægede de debatterende politikere i salen mandag aften ved kommunalbestyrelsesmødet. For selvom der er glæde over den stabile økonomi, så er der uenighed om, hvad man skal bruge den knap halve milliard kroner til, som ligger lunt i kommunekassen.

For hvis man lytter til borgmester Jesper Würtzen (A) og hans budgetmakker, Venstres ordfører Kåre Harder Olesen, så ligger pengene slet ikke så lunt endda. Det handler om anlægsprojekter og rettidig omhu.

Bugnende kasse

Årets resultat betyder, at der nu ligger 486,9 millioner kroner i kassen hvilket er 25 millioner kroner mere end ved årets begyndelse. De samlede indtægter er på 3,5 milliarder kroner, hvilket er 10,8 millioner kroner mindre end det bogførte budget. Det er penge, der bliver overført til det nye budget.

Skatteindtægterne er faldet med 230 millioner kroner, hvilket især handler om fald i selskabsskatterne og en større tilbagebetaling i en selskabsskattesag fra 2010.

Men det er især den bugnende kassebeholdning, der gav anledning til en del meningsudvekslinger på en ellers fredelig mandag aften.

Hvor de fleste andre partier glæder sig over et solidt regnskab med plads til anlægsprojekter og rettidig omhu, så mener Enhedslisten, at man bør tag proppen af og bruge af de mange millioner på velfærd.

Men der er slet ikke så mange penge, hvis man spørger borgmesteren.

Sat af til anlæg

»Det lyder af mange penge i kassen. Men faktisk snyder tallet. For de fleste af dem er øremærkede til anlægsprojekter. Desuden har vi et serviceloft, og hvis vi bruger over det loft, så rammer vi ind i sanktioner fra staten. Desuden er der også afsat mange millioner til besparelser de kommende år, hvis budgettet skal hænge sammen. Så når det hele er talt sammen, så er der måske reelt kun omkring 100 millioner kroner i kassen og det er et passende beløb at have i buffer,« siger borgmester Jesper Würtzen.

Også Kåre Harder Olesen (V) er glad for årets regnskab.

»Vi har en solid økonomi og vi skal være glade for, at der er plads til anlæg og til at have lidt på kistebunden. Altså en solid likviditet. Vi er nogen der kan huske dengang, hvor kommunen stort set var under administration. Det skal ikke ske igen,« siger Kåre Harder Olesen.

Men den klagesang og især angsten for statslige sanktioner giver de ikke meget for i Enhedslisten.

Spøgelser

»Vi skal bruge af pengene. Den der angst for sanktioner kan vi ikke forstå. Selvfølgelig skal der være lidt i kassen, men frygten for det der sanktionsspøgelse er vildt overdrevet. Likviditeten er langt højere end nødvendig og de penge skal komme borgernes velfærd til gode,« siger Ali Abbasi (Ø).

Men netop snakken om spøgelser fik konservatives Martin Jonassen til at rejse sig og gøre opmærksom på, at spøgelser indimellem har det med at blive virkelige, når de banker på og siger hej hej, her er jeg.

»Vi skal være glade for at vi har en solid økonomi og vi skal ikke tilbage til en tid, hvor vi nærmest skulle under administration,« siger Martin Jonassen.

Diskussion eller ej. Regnskabet blev godkendt og sendes nu til kommunens revisor PwC.