Kommunen kradser flere penge ind

Det sker, at nogle borgere, bevidst eller ubevidst, får ydelser, de ikke er berettigede til. Det kan være enlige forsørgere, der reelt ikke er enlige, kontanthjælpsmodtagere, som tjener penge med eget firma eller det lokale pizzeria, der benytter sig af sort arbejde.

Kontrollen med, den slags varetages af den såkaldte kontrolgruppe i Ballerup Kommune. Her har flere medarbejdere i en årrække siddet og checket ydelser og samtidig taget på besøg hos såvel private som virksomheder for at finde ud af, om der foregår ulovligheder. Hvis der gør, har deres opgave været at stoppe udbetalinger, opkræve pengene og i sidste ende indberette til SKAT eller politi.

Kontrolgruppen har netop opgjort deres ’årsresultat’ – og det viser sig, at indsatsen virker.

Der er ifølge ydelseschef i Ballerup Kommune, Claus Mercebach, planer om at opgradere indsatsen i det kommende år og ansætte to yderligere medarbejdere til at kontrollere ’snydelserne’.

Flere penge i kassen

»Vi intensiverer vores kontrolbesøg og regner med at gennemføre omkring 100-150 besøg i år. I 2016 har provenuet været på 7,9 millioner kroner, hvoraf de 5 millioner kroner var til Ballerup Kommune. Provenuet kommer især fra stoppede ydelser og yderligere skatteindtægter som følge af vores besøg og derfor kan vi se, at indsatsen virker. Provenuet er en halv million større end i 2015 og vi regner med, at med den intensiverede indsats, så vil der komme mellem en og to millioner kroner mere i provenu i 2016,« siger Claus Mercebach.

Indsatsen vil også blive styrket i forhold til at kontrolgruppen vil samarbejde med Arbejdstilsynet, hvor man vil styrke indsatsen i små virksomheder, detail og andre steder, man vil samarbejde med Udbetaling Danmark omkring en række sociale ydelser og så vil man også kigge på eksempelvis folk, der rejser på lange udlandsferier med sociale ydelser i bagagen og pensionister, der er bosat i længere tid i udlandet.

»Det er et klart signal at sende, at vi kontrollerer bredere. Målet er ikke bare at komme efter folk for at fjerne deres penge og få dem til at gå fra hus og hjem. Målet er optimalt set, at vi er overflødige. Altså at folk betaler det, de skal og ikke får mere, end de har krav på. Det er jo et spørgsmål om moral i forhold til samfundet,« siger Claus Mercebach.