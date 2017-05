Familien Monitor gør klar til at rykke ud

De har svedt, spillet og øvet. De har hygget, grinet og raset. Men nu er otte bands klar til at gå på scenen den 6. maj i Baltoppen, hvor de vil præsentere det ypperste inden for musiklivet i Ballerup.

Det handler om musikprojektet ’Mere Monitor’, der blev skudt i gang sidste år via midler fra Borgermillionen og som nu er endt i en regulær musikalsk magtdemonstration, som skal vises for hele Ballerup på lørdag.

Mere Monitor havde netop til formål at samle en række håbefulde unge musikere og igennem forløbet har de arbejdet med kendte mentorer, som eksempelvis Paw fra Infernal og en række andre prominente musikere.

De har lært om musikbranchen, om performance, og ikke mindst har de lært at arbejde sammen. De har øvet som gale, har brugt hinanden på tværs af genrer og aldre og nu står en række knivskarpe musikere tilbage, der er klar til at give den gas og vise, hvad Ballerups musikscene kan byde på netop nu.

Og det er ikke så lidt, hvis man skal tro Frank Weinberger, daglig leder af ungdomskulturhuset Vognporten og leder af projekt Mere Monitor.

»Det er et helt vildt stærkt felt af musikere. Vi fik 26 bands ind og 11 stod tilbage. De har lært så meget om musikbranchen og en række andre ting. De er blevet dygtigere som musikere og så har de i den grad lært at samarbejde. Jeg er virkelig forbavset over, hvor professionel et set-up vi har,« siger Frank Weinberger.

Se video fra Ballerup Bladets youtubekanal:

Unikt sammenhold

Men ifølge Frank Weingerber og den anden af de daglige indpiskere på projektet Jimmi ’Papa Branca’ Abildgaard, så er det mindst lige så stærkt, at der er kommet et så sammentømret og stærkt hold ud af de mange timer i øvelokaler, studier og ved workshops.

»Det største output er det sammenhold og den åbenhed, der er opstået ved projektet. Det har skabt venskaber og kontakter på tværs af genrer og aldre. Man har brugt hinanden musikalsk, men også menneskeligt og hjulpet, når det var sjovt og svært. Det har været en rigtig fed oplevelse. Vi kalder det faktisk Familien Monitor. Musikmiljøet kan være hårdt og folk holder på deres, men vi har skabt en god, men sund konkurrence, uden misundelse og jalousi, men med nysgerrighed og det var også en af ideerne med projektet. Så vi må sige, at det er lykkedes til overflod, » siger Papa Branca.

En ny sæson

Selvom den store finale i Baltoppen stadig venter forude med et brag af en koncert, så gumler de unge musikkere allerede nu med paner om en ny sæson Mere Monitor. Denne gang vil de selv fungere som mentorer for nye og unge bands og dermed være med til at bibeholde den ånd og den stemning, som er blevet bygget op fra denne omgang af Mere Monitor.

»Vi går efter en sæson 2 og derfor satser vi på midler fra Borgermillionen. Planen var, at vi ville samle og løfte Ballerups musikliv og det er ved fælles hjælp lykkedes. Så det er oplagt, at vi vil tage endnu en omgang. Denne gang vil nogle de unge, som var med i år, være mentorer for de nye bands i omgang 2, så det glæder vi os til at få i gang,« siger Frank Weinberger.

Det store finaleshow begynder lørdag den 6. maj klokken 19. 30 og der er gratis adgang.

»Det bliver det fedeste sceneshow og planen er, at mange af vores bands skal ud at spille andre steder. Vi vil gerne udvide til at de kan spille på andre spillesteder og festivaler og på den måde udbrede det stærke musikmiljø vi har i Ballerup til andre dele af landet,« siger Papa Branca.

En af de store slagnumre ved koncerten bliver den fælles Unicef-sang ’Verden Brænder’ som er en stærk og tidsaktuel kommentar til verdens tilstand og som ifølge de musikalske bagmænd sender associationer til sange som ’We are the World’ og den slags hymner. Overskuddet fra sangen går direkte til Ballerups Unicef-arbejde.