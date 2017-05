Tre nye cykelstier går gennem Ballerup

»Det giver rigtig god mening for Ballerup at give gode betingelser for cyklistpendlerne, da vi som kommune har den fordel, at vi ligger centralt og har mange grønne og smukke naturarealer omkring os«.

Sådan siger Helle Hardø Tiedemann (A), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Ballerup Kommune, der glæder sig over, at tre nye supercykelstier fredag blev indviet i Ballerup.

Fredag eftermiddag fik hun følgeskab af medlemmer fra lokalafdelingerne i Dansk Cyklistforbund og Grønt Råd, da de sammen cyklede ad Ring-4-ruten og Værløse-ruten.

Derudover gik også Frederikssundruten gennem Ballerup.

Samtidig var der officiel indvielse i Rudersdal af alle de fem nye cykelstier, der forbinder i alt 13 kommuner i hovedstadsområdet gennem 115 kilometer supercykelsti. Her deltog borgmester Jesper Würtzen og støtter op om det unikke samarbejde på tværs af kommunegrænser, der har gjort projektet muligt.

Flere op på pedalerne

De nye supercykelstier er med til at skabe et net af cykelruter, der har høj kvalitet og skaber sammenhæng over kommunegrænser i hovedstadsområdet. Stierne har fået et løft med fokus på tryghed, sikkerhed og komfort. Målet er at gøre det let og behageligt at cykle både korte og lange stræk.

Eksempelvis er supercykelstien på Værløse-ruten blevet asfalteret på strækningen mellem Nordbuen og Skotteparken. Det giver en flot naturoplevelse, som samtidig skaber en hurtig forbindelse for cykelpendlere i Værløse og Ballerup.

Ved Ring-4-ruten er der blandt andet blevet inddraget en kørebane på den sydlige del af Hold-an Vej, så der er plads til cykelbane på begge sider af vejen i sted for at have en kringlet dobbeltrettet sti. Samtidig er der sat fodhvilere op, så især cyklister med klik-pedaler kan komme hurtigt videre efter rødt lys.

Et enkelt sted ved Kildedal mangler der stadig den sidste belægning, før cykelstien er helt færdig. Der vil også blive sat cykelpumper op på ruterne og cykelbarometre, der for eksempel kan vise, hvornår det næste S-tog går, og hvor mange cyklister der er kørt forbi. Ellers er supercykelstierne i Ballerup klar til at blive taget i brug.

»Vi har mange medarbejdere, som cykler meget – både kort og langt. Vi kan se, at det giver værdi for dem, og med supercykelstierne kan de få endnu mere ud af den daglige tur, og vi håber at få endnu flere med på cyklen med de nye muligheder,« siger Mikkel Klausen, CSR-chef i KMD med kontor i Ballerup.

I Ballerup er der omkring 34.000 mennesker, der hver dag pendler til og fra arbejde.

Super cyklistby

Ballerup har samarbejdet med 12 andre kommuner, Region Hovedstaden og Vejdirektoratet om at realisere de nye supercykelstier. Håbet er, at endnu flere vil vælge cyklen til gavn for både sundhed og samfund.

Dette initiativ hænger rigtig godt sammen med flere indsatser, som Ballerup også er med i. Blandt andet fik vi med det nyligt afsluttede projekt ”Test en el-cykel” bevist, at der er store potentialer for el-cyklister. Desuden har virksomheder i Ballerup en stærk tradition for at være med på forårets cykelkampagne ”Vi cykler til arbejde”. siger Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Helle Hardø Tiedemann.

Læs mere om supercykelstierne på supercykelstier.dk.