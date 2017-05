Det er vigtigt at kunne vælge fra

Selv om Sarah Effersøe har skrevet i mange år og gået på forfatterkursus hos Bente Clod, der sammenlignede hendes skriverier med ’Bliktrommen’ af den tyske forfatter og Nobelprismodtager Günther Grass, så skulle hun blive 53 år, før hun debuterede med en roman. ’Vandspejlet’ hedder hendes bog, der udkom på Byens Forlag i sidste uge og som snor sig om det moderne menneskes genvordigheder med livet i almindelighed og kærlighedslivet i særdeleshed.

Bogen voksede frem, da psykolog-uddannede Sarah Effersøe for tre år siden fik et vikariat i OPUS – et tilbud til unge i Region Hovedstadens psykiatri. Men da afdelingen ikke havde nogen overlæge, fik Sarah Effersøe ikke visiteret ret mange patienter, hvorfor hun hver dag mødte på arbejde, hvor hun skulle have mange timer og minutter til at gå.

»Jeg havde ikke så meget at lave, men jeg skulle være der. Det var jeg ved at blive vanvittig af, sidde på et kontor og tælle timer. Så jeg begyndte at skrive uden nogen plan. Jeg skrev bare,« forklarer hun om, hvordan ’Delfphine’ og ’Cowboy’ – to af bogens karakterer – blev født.

Hovedpersonen i bogen er en kvinde i slutningen af 30’erne, der har det svært med kærligheden, har valgt børn fra og som fører imaginære samtaler med den fantasi-terapeut, hun har boende inde i klædeskabet. Hun længes efter kærligheden, men er samtidig bange for at indgå i et parforhold. En problemstilling, der kendetegner det moderne menneske, mener Sarah Effersøe, der fik indsigt i emnet, da hun en overgang arbejdede for et datingbureau, hvor hun skulle screene dating-kandidaterne. Det var under disse personlige samtaler, at den debuterende forfatter på tætteste hold fik indsigt i kærlighedssøgendes danskeres opfattelse af parforholdet.

Kærlighed som forbrugsgode

»Jeg hørte rigtig mange historier. Og der var en rød tråd i dem. Folk var meget bevidste om, hvad de ville have af en partner. På samme måde som vi skal have en ny sofa til stuen, den skal se ud på et bestemt måde, og have en særlig farve. Flertallet ville helst have en partner, der havde penge, status og var ti år yngre. Deres krav stod sjældent mål med det, de selv havde at tilbyde. Det gjaldt både mænd og kvinder. Jeg undrede mig over, at de var så fokuserede på de ydre parametre. For det er jo ikke sådan, livet er. Man møder et andet menneske og bliver måske indtaget af måden vedkommende bevæger sig på, taler på eller deres humor. Det er svært at bestille sig til. Og succesraten var jo heller ikke særlig høj i det her dating-system,« fortæller Sarah Effersøe, der er optaget af det moderne menneskes mange krav til tilværelsen.

»Du skal have en uddannelse, du skal have en karriere, et pænt hjem, leve sundt og løbe en halv-Marathon. Det moderne menneske er meget presset. Jeg møder mange mennesker, især kvinder, der er sindssygt stressede. Det er vigtigt at kunne vælge fra. Det har betydet meget i mit eget liv, at jeg har kunnet det,« siger Sarah Effersøe, der selv valgte uddannelse og karriere fra og i stedet var hjemmegående, mens børnene var små. Først da hun var fyldt 32, gik hun i gang med HF og søgte dernæst ind på universitet.

Rejse i ånden

Ikke fordi hun brændte for det. Men fordi hun følte et stigende pres fra omgivelserne. Det var ikke nok at passe børn og tage kurser i blandt andet sang, fotografi og ballet. Hun skulle blive til ’noget’.

»Jeg var meget rådvild og vidste ikke, hvad jeg skulle? Skulle jeg skrive eller gå på universitetet. Jeg lå søvnløs i tre måneder og til sidst opsøgte jeg en clairvoyant i Præstø. Hun sagde, jeg skulle gå efter begge dele, ellers ville jeg blive rigtig irriterende at omgås,” forklarer Sarah Effersø, der hverken vil kaldes religiøs eller spirituel.

»Jeg er åben og nysgerrig over for andre dimensioner end dem, der kun kan vejes og måles. Det gør livet mere interessant. Selv om jeg er glad for at rejse, så forstår jeg ikke folks behov for lange oversøiske rejser. Man kan jo rejse længere væk i ånden, end i nogen flyvemaskine,« lyder det fra forfatteren, der selv er gift for anden gang og til dagligt arbejder med børn i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Egedal Kommune.