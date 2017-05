Fremtidens hitmagere søges i Ballerup

Er du god til at lave musik og skrive sange? Er du mellem 17-30 år og drømmer du om at skrive det nye store hit eller den næste store klassiker? Så er her en enestående mulighed.

Lige nu er der nemlig åbnet for ansøgninger til Music Maker Co-Write, en sangskrivningscamp for talentfulde sangskrivere og musikskabere, som gerne vil leve af at skrive sange og skabe musik – enten til andre eller til sig selv.

»Campen handler om at skrive sange, skabe musik og lære af de bedste. De fleste store hits er ikke skabt af en enkelt kunstner, men ofte af en hel række folk.

Målet er, at deltagerne bliver bedre til håndværket og at de lærer en række effektive metoder til deres sangskrivning. Og så håber vi selvfølgelig på, at de skriver en flok forbandet gode sange,« fortæller Thomas Stengaard, hovedinstruktør på campen.

Han har stået bag flere af Cisilias hits, Emmelie de Forests Eurovision-vindersang ’Only Teardrops’ og har produceret for navne som Dúné, Carpark North og Sys Bjerre.

Instruktørerne på campen er professionelle sangskrivere og musikskabere som har skrevet sange, der har solgt i milliontal internationalt, eller som står bag store danske hits og kunstnere.

Nu står de klar til at indgå i skrive-sessions med kommende kunstnere og sangskrivere, og på den måde lære dem at blive endnu bedre til at skrive musik, der sælger.

Millionhits i bagagen

Udover Thomas Stengaard tæller instruktørgruppen blandt andre Maria Marcus, svensk producer og sangskriver, der har stor succes i blandt andet Japan og Korea. Herhjemme har hun blandt andet været med til at skrive titelsangen til tv-serien Wallander og sang selv titelsangen til tv-serien Anna Pihl.

Derudover er danske Chief 1 også at finde blandt instruktørerne. Han har blandt andet arbejdet sammen med L.I.G.A, Love Shop, Nik & Jay, Sanne Salomonsen, Gnags, Lars H.U.G., Outlandish og mange andre – og er i øvrigt også selv udøvende kunstner.

Musikalsk samarbejde

Bag campen står Musikmetropolen, der er en del af kulturaftalen Kulturmetropolen.

Ballerup er sammen med 13 andre sjællandske kommuner og Kulturministeriet en del af Kulturmetropolen. Og hovedparten af pladserne på campen er reserveret til ansøgere fra kommuner i Musikmetropolen.

Music Maker Co-write bliver til i et samarbejde mellem Musikmetropolen, Helsingør Kommune og Bandakademiet.

Campen er finansieret af Helsingør Kommune og Musikmetropolen via kulturaftalen. Selve campen finder sted i Helsingør 2.-5. september. Dog skal deltagerne betale 500 kroner som tilskud til overnatning og forplejning.

Ansøgningsskema findes på www.bandakademiet.dk.