Kiwi i Ballerup bliver til Meny

Trods en stor millionsatsning er det ikke lykkedes for den norskejede kæde at skabe en tilfredsstillende drift og derfor tager kæden nu konsekvensen og lukker de over hundrede butikker i Danmark.

30 af butikkerne bliver omdannet til Meny og blandt dem er Kiwi i Centrumgaden, der altså undgår at lukke. Det glæder butikschef i Kiwi i Centrumgaden Morten Caspersen.

»Det er en lettelse for mig, at vi trods den dramatiske udmelding, undgår at lukke. Det betyder, at vi fortsætter som Meny-butik og alle medarbejdere forbliver i deres job. Så vi har stadig en butik i Ballerup i fremtiden,« siger Morten Caspersen.

Han mener, at der er et kundegrundlag for en Meny i Ballerup og man har altså også vurderet, at den nyrenoverede butik, de engagerede medarbejdere og den gode beliggenhed har en fremtid i byen og at man derfor lader den blive, blot med et nyt navn,.

Kiwi i Ballerup bliver efter planen omdannet til en Meny i løbet af august måned.