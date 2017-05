Lyden af ungdommen

Baltoppen Live lægger scene til, når lyden af Ballerups ungdom får fuld gas lørdag den 6. maj. Her skal ni vidt forskellige artister og bands optræde.

Det sker som et led i ’Mere Monitor’ der er et musikprojekt, der skal højne kompetencerne hos de unge, der gerne vil dyrke musikken som kunstform. De unge har typisk ikke erfaring og viden om,hvordan de kommer videre i en svært tilgængelig musikbranche.

I Mere Monitor er der blevet afviklet en lang række workshops m.m. hvor de unge er blevet undervist i alt omkring musikbranchen, for at styrke dem i deres fremtidige karrie-drømme.

Det er Ballerup Ungdomsråd, B-Promoter og Mere Monitor, der præsenterer The Final Show’, hvor alle ni deltagere i Mere Monitor spiller live, og alle de flotte produkter bliver præsenteret. Der vil være forevisning af musikvideoer, presse kits.

Ni numre

De ni numre, man opleve er følgende: LeXander. Bag navnet gemmer sig Alexander, der altid har haft en passion for musik, men først nu sent er han begyndt at dyrke den. Han har studie hjemme hos sig selv, hvor han bruger meget tid på at øve sin stemme og skrive sine sange.

Cloudy Avenue er et moderne rock band på vej ud i verden. Bandet består af et par unge mænd fra Ballerup, som er indbegrebet af rock, når det er bedst.

Spirit of Music spiller musik, fordi de elsker det. De bruger musikken når tingene ikke lige kører på skinner og ligeså meget når tingene kører. Dog bliver der oftest skrevet nye sange, når tingene ser mørke ud. »Meget kan klares med en øver og nogle nye sange,« lyder mottoet.

Startede i musikskolen

Amanda er et spirende talent, der skriver, producerer og synger sin egne numre. Amanda skriver sine sange på dansk, da det udelukkende er på denne måde, hun finder sig selv i stand til at formidle sine budskaber med et inderligt, autentisk og poetisk udtryk.

Julie Stella er sangerinde og sangskriver. 20 år og gik på musiklinjen på Nørre Gymnasium, hvor hun blev student i 2016. Hun har også Julie har fået sangundervisning på Ballerup Musikskole.

Hun deltog i Børnenes MGP 2009 på DR.

20-årige Sebatian Dahl startede som otteårig til klaver og har siden skrevet utallige sange. Han har også fået sangundervisning på Ballerup Musikskole og medvirker i kor og bands.

Rap ud af problemerne

For et par år siden besluttede tre fyre at danne en rapgruppe Moneytearz. De tre kom som børn til Danmark som flygtninge fra krig. Deres raps er baseret på egne oplevelser. Inspirationen er 2pac, 50 cent T.I og Gradur. Uden musikken ved de ikke hvor de var endt i dag.

Sparkhouse er et band med store ambitioner og drømme. For et par år siden flyttede de til London, for at spille musik og udvikle sig sammen som band. Nu er de tilbage i Ballerup og omegn med en masse inspiration og energi.

Og endelig der VBT eller Victor Bowman, der i 2015 udgav sin første single, hvor han rappede om de ting, der på det tidspunkt stod ham nærmest.

Singlen fik stor opmærksomhed i undergrunden. Victors tekster er inspireret af nutidens samfund og det miljø han opholder sig i.

Koncerten i Baltoppen Live starter klokken 19.30, og der er gratis entre. Dørene åbnes klokken 19