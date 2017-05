Ros til Kærlodden

Sidste torsdag hentede vi vores yngste barnebarn til den ugentlige eftermiddag hos Bedstemor og -far.

Det var sidste gang vi hentede ham. Nu skal han videre i livet, for nu skal han gå i 0. klasse.

For syv år siden hentede vi vores ældste barnebarn i vuggestuen hos jer. I alle disse år har vi kun mødt søde og dedikerede voksne i Kærlodden.

På trods af trange pladsforhold og 30 børn på stuen har har I altid mødt os med et smil. Og børnene har befundet sig godt hos jer.

Vi vil ønske for jer, at kommunalpolitikerne må få den åbenbaring, der fortæller dem, at penge brugt på kommunens børn er den allerbedste investering der findes.

Held og lykke fremover!

Bedstemor og Bedstefar.