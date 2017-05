Brand i spritnyt shelter

Driftsleder på Grantoftegaard, Rune Sørensen blev onsdag formiddag ringet op af en vognmand, der kører grus for gården. Vognmanden kunne fortælle, at der var ild i et ny shelter på Højeng, som skulle have været indviet i weekenden, og som Grantoftegaard står for.

»Jeg var på vej til Måløv, da jeg blev ringet op af vognmanden, og så fik jeg ellers travlt med at ringe til brandvæsenet,« fortæller Rune Sørensen, der er møgærgerlig over branden, der angiveligt at påsat med en form for tændvæske.

»Det er et helt nyt shelter, og vi skulle lige til at sætte hegn til fårene. Selve shelteret skulle indvies i weekenden.«

Højeng var indtil 2015 hjemsted for en haveforening, som Ballerup Kommune fik ryddet efter flere års juridiske tovtrækkerier.

Hvorvidt shelteret skal genopføres, er ifølge Rune Sørense uvist.

»Nu er det op til kommunen og politikerne og finde ud, hvad der skal ske. Jeg vil håbe, at man finder dem, der har gjort det, og at de ikke slipper godt fra det. Højeng er et fedt sted, et lækkert naturområde med gode muligheder for at fiske og med shelteret havde folk også mulighed for at overnatte der.«

Eventuelle vidner kan henvende sig til Københavns Vestegns Politi.