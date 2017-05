Trafikken glider pænt trods indsnævring

I et par uger har arbejdet med at indsnævre Ballerup Boulevard i Skovlunde bymidte været i gang for alvor. Gravemaskiner og afspærringer har gjort det lidt sværere at passere gennem Skovlunde og det kan ses, især i myldretiden, hvor der godt kan være kø på vejen.

Men vejarbejdet har ikke givet anledning til mere kø og prop end forventet – faktisk glider tingene ganske godt. Det mener formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Helle Tiedemann (A).

»Status er, at det faktisk går ganske godt, når man tænker på, at der er gang i et stort vejarbejde. Trafikken glider og folk kører egentlig ganske pænt. Det er forventeligt, at der vil være kø i myldretiden, men det virker som om, at folk har fundet alternative veje, hvilket jo også er meningen,« siger Helle Tiedemann.

Ikke på de små veje

Samtidig kan hun konstatere, at der ikke er nævneværdigt pres på villavejene og at det derfor tyder på, at bilisterne tager de store veje i området.

Der er ifølge udvalgsformanden ikke nogen grund til, at man griber til yderligere adfærdsregulerende tiltag, hvor politiet skal involveres.

»Det tager lidt tid at vænne sig til at køre ind i et vejarbejde, man ikke kender. Det skal bilisterne også vænne sig til her. Men generelt set må vi sige, at folk tager det pænt og kører pænt, så det giver tro på projektet, også når det er færdigt. Der kommer jo flere biler på vejene, men det kan lade sig gøre at afvikle tingene rimeligt,« siger Helle Tiedemann.