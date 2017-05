Nu sættes Bispevang-grunden til salg

Der har længe været snak om fremtiden for Ballerup Kommunes del af den store grund ved Bispevangen. En del af grunden er allerede afsat til et seniorbofællesskab og en anden del af grunden ønsker Afløb Ballerup at købe til fremtidige formål. Men en stor del ønskes solgt og i den forbindelse har planerne været i høring. Nu har Ballerup Kommune lavet en lokalplan for grunden, efter høringsperioden er overstået.

Det har medført en del små justeringer i forhold til de oprindelige planer, blandt andet at der skal etableres en del planter og træer ud til området og at der skal gøres bedre plads til forarealer mellem kommende husfacader og veje/stier.

Moskeplaner

Grunden har været omdiskuteret fordi der ligger planer om at etablere en moske og kulturhus på området, men indtil videre er det kun blevet ved diskussionen, fordi der under alle omstændigheder skulle udarbejdes en lokalplan først.

Nu er planen færdig og grunden er derfor klar til salg.

»Nu har vi justeret lokalpanen, blandt andet efter de høringssvar, der er kommet ind. Nu er grunden så klar til salg og så må vi se. Der er indtil videre kun en interesseret køber, nemlig Tyrkisk Forening, men nu må vi se, hvem der byder på den,« siger Helle Tiedemann, (A), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Netop planerne om moske og kukturhus har også givet anledning til en del debat, fordi beboerne i Bispevangen frygter parkeringskaos, når der kommer mange besøgende til et eventuelt kommende kulturhus.