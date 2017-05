Vestkirkens Karen fik årets handicappris

Vestkirkens lokaler var fyldt godt op fredag eftermiddag den 28. april, da uddelingen af Ballerup Kommunes Handicappris fandt sted.

Prisen gives hvert år til en person, som har været med til at forbedre vilkårene for personer med handicap – og lige præcis sådan en person er Karen Mikkelsen, der er præst i Vestkirken.

»Karen er et varmt og engageret menneske. Hendes omsorg og personlighed har i mange år gjort stort indtryk på både børn, forældre og kollegaer,« sagde borgmester Jesper Würtzen, der var inviteret af kommunens Handicapråd til at uddele prisen.

»Det er personer som Karen, som er med til at gøre Ballerup til noget helt særligt. Karen har sikret mennesker med handicap bedre livsvilkår og livskvalitet på grund af den person, som hun er,« fortsatte borgmesteren.

Én af Karens mange indsatser for områdets børn og unge med handicap er, at hun har været med til at konfirmere mange af de unge fra specialklasserne på Grantofteskolen. Lige fra timerne med konfirmationsforberedelserne til selve konfirmationen har Karen været med til at skabe en god stemning – og sikret at dagen blev både højtidelig og værdig for den enkelte konfirmand.

De mange fine ord om den tydeligt glade og stolte sognepræst blev suppleret med kæmpe klapsalver og en masse kram fra de mange fremmødte ved fredagens prisoverrækkelse.

Med prisen fulgte også en check på 5000 kroner.