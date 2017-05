Trafikkaos i Skovlunde

Der er trafikkaos ned af Torvevej og Malmparken, og det vil der forblive med at være også efter at indsnævringen er fuldt færdig.

Så ja, der er kø på vejene, bare med den forskel at nu er der færre veje at fordele trafikken på. Det betyder endnu flere/lange bilkøer.

Kommer man fra Ballerup på Ballerup Boulevard og skal dreje ned af Torvevej, så skal man virkeligt passe på, vejbanen fra Skovlunde mod Ballerup bliver skarpt rettet lige imod drejesporet, man holder tilbage i. Det er kun et spørgsmål om tid, før vi har en ulykke der.

Tilsyneladende er det ikke gået op for Ballerup Kommune, at når vejarbejdet engang er færdigt, vil der fortsat være trafikkaos på de nævnte veje.

Bilisterne har det med at bruge de veje, der nu en gang er til rådighed – og med en stadig kraftig forøgelse af antallet af køretøjer på vejene, bliver det ikke et mindre problem i fremtiden.

At prøve at adfærdsstyre bilisterne til at tage andre veje, med en indsnævret boulevard, vil kun få bilisterne til at bruge andre veje.

Hvad med at indsnævre Torvevej og Malmparken?

Tilsyneladende er der stadigvæk ikke gjort noget som helst for at synkronisere lyssignalerne langs Ballerup Boulevard. Fik man synkroniseret signalerne ville man med et slag få nedbragt de lange køer betydeligt.